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В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета - РИА Новости, 26.09.2024
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19:44 26.09.2024 (обновлено: 20:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vertolet-1974940741.html
В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета
В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета - РИА Новости, 26.09.2024
В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета
Проверка в связи с пропажей частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области ведется по статье о нарушении правил безопасности, сообщило в четверг... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:44
2024-09-26T20:35
происшествия
россия
архангельская область
северо-западная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Проверка в связи с пропажей частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области ведется по статье о нарушении правил безопасности, сообщило в четверг Западное межрегиональное СУ СК на транспорте в Telegram-канале.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный вертолёт Robinson 44 пропал с экранов радаров в Архангельской области, на борту воздушного судна, предварительно, находились два человека. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что, предварительно, пропавший вертолёт не предоставил план полёта в центр организации движения."Архангельским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России для установления всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.Поиск пропавшего вертолета ведут две наземные группы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По его данным, авиация пока не применяется из-за темного времени суток.
https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html
россия
архангельская область
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происшествия, россия, архангельская область, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Северо-Западная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета

Под Архангельском проверяют пропажу вертолета по статье о нарушении безопасности

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Проверка в связи с пропажей частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области ведется по статье о нарушении правил безопасности, сообщило в четверг Западное межрегиональное СУ СК на транспорте в Telegram-канале.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный вертолёт Robinson 44 пропал с экранов радаров в Архангельской области, на борту воздушного судна, предварительно, находились два человека. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что, предварительно, пропавший вертолёт не предоставил план полёта в центр организации движения.
"Архангельским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России для установления всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
Поиск пропавшего вертолета ведут две наземные группы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По его данным, авиация пока не применяется из-за темного времени суток.
Место крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Якутии возбудили второе дело после крушения вертолета Robinson
25 сентября, 06:18
 
ПроисшествияРоссияАрхангельская областьСеверо-Западная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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