https://ria.ru/20240926/vertolet-1974940741.html

В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета

В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета - РИА Новости, 26.09.2024

В Архангельской области начали проверку после пропажи частного вертолета

Проверка в связи с пропажей частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области ведется по статье о нарушении правил безопасности, сообщило в четверг... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:44

2024-09-26T19:44

2024-09-26T20:35

происшествия

россия

архангельская область

северо-западная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Проверка в связи с пропажей частного вертолета Robinson 44 в Архангельской области ведется по статье о нарушении правил безопасности, сообщило в четверг Западное межрегиональное СУ СК на транспорте в Telegram-канале.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный вертолёт Robinson 44 пропал с экранов радаров в Архангельской области, на борту воздушного судна, предварительно, находились два человека. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что, предварительно, пропавший вертолёт не предоставил план полёта в центр организации движения."Архангельским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России для установления всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.Поиск пропавшего вертолета ведут две наземные группы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По его данным, авиация пока не применяется из-за темного времени суток.

https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html

россия

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происшествия, россия, архангельская область, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)