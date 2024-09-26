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Пропавший в Архангельской области вертолет не предоставил план полета
Пропавший в Архангельской области вертолет не предоставил план полета - РИА Новости, 26.09.2024
Пропавший в Архангельской области вертолет не предоставил план полета
Пропавший в Архангельской области вертолёт Robinson 44, по предварительным данным, не предоставил план полёта в центр организации движения, сообщила... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:58
2024-09-26T18:58
2024-09-26T18:58
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архангельская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пропавший в Архангельской области вертолёт Robinson 44, по предварительным данным, не предоставил план полёта в центр организации движения, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный вертолёт Robinson 44 пропал с экранов радаров в Архангельской области, на борту воздушного судна, предварительно, находились два человека. "Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет информацию в сети Интернет о потере связи с пилотом вертолёта Robinson 44 в Архангельской области. По предварительным данным, план полётов в центр по организации воздушного движения не направлялся. В настоящее время объективных данных о полёте вертолета в уполномоченных органах не имеется. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html
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происшествия, архангельская область, россия
Происшествия, Архангельская область, Россия
Пропавший в Архангельской области вертолет не предоставил план полета
Пропавший под Архангельском частный вертолет, предварительно, летел без плана