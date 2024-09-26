https://ria.ru/20240926/vershinin-1974903857.html
Вершинин и замгенсека ООН обсудили международную безопасность
Вершинин и замгенсека ООН обсудили международную безопасность - РИА Новости, 26.09.2024
Вершинин и замгенсека ООН обсудили международную безопасность
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел 24 сентября в Нью-Йорке встречу с замгенсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, стороны РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:05
2024-09-26T17:05
2024-09-26T17:05
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел 24 сентября в Нью-Йорке встречу с замгенсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, стороны обсудили международную безопасность, заявили в МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями о ходе дискуссии по вопросам международной информационной безопасности (МИБ) под эгидой ООН. Дана высокая оценка практическим достижениям профильной Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС). С ооновской стороны особо подчеркнута важность начала функционирования глобального межправительственного реестра контактных пунктов в сфере МИБ, запущенного по инициативе Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что отдельное внимание уделено будущему глобального переговорного процесса в данной области с учетом консенсусного решения государств-членов OOН о создании единого универсального механизма по тематике МИБ по окончании мандата действующей РГОС в 2025 году. "Отмечена востребованность дальнейших конструктивных усилий в целях сохранения целостности межгосударственного взаимодействия по вопросам информационной безопасности на площадке ООН", — заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240926/pakt_buduschego-1974747339.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей вершинин, идзуми накамицу, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Вершинин, Идзуми Накамицу, ООН
Вершинин и замгенсека ООН обсудили международную безопасность
Вершинин обсудил с замгенсека ООН Накамицу международную безопасность
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел 24 сентября в Нью-Йорке встречу с замгенсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, стороны обсудили международную безопасность, заявили в МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями о ходе дискуссии по вопросам международной информационной безопасности (МИБ) под эгидой ООН. Дана высокая оценка практическим достижениям профильной Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС). С ооновской стороны особо подчеркнута важность начала функционирования глобального межправительственного реестра контактных пунктов в сфере МИБ, запущенного по инициативе Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте
ведомства.
Там отметили, что отдельное внимание уделено будущему глобального переговорного процесса в данной области с учетом консенсусного решения государств-членов OOН о создании единого универсального механизма по тематике МИБ по окончании мандата действующей РГОС в 2025 году.
"Отмечена востребованность дальнейших конструктивных усилий в целях сохранения целостности межгосударственного взаимодействия по вопросам информационной безопасности на площадке ООН", — заключили в ведомстве.