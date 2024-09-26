https://ria.ru/20240926/vengriya-1974884727.html

Венгерское СМИ назвало обновленную ядерную доктрину России красной линией

Венгерское СМИ назвало обновленную ядерную доктрину России красной линией - РИА Новости, 26.09.2024

Венгерское СМИ назвало обновленную ядерную доктрину России красной линией

Обновленная ядерная доктрина РФ является настоящей красной линией, ее появление связано с обсуждаемой на Западе возможностью разрешить Украине наносить удары... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:51

2024-09-26T15:51

2024-09-26T15:51

россия

европа

владимир путин

нато

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина РФ является настоящей красной линией, ее появление связано с обсуждаемой на Западе возможностью разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, что угрожает российским стратегическим планам, считает венгерское интернет-издание Portfolio. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Президент России Путин, возможно, только что провел первую настоящую красную линию, и на этот раз Запад увидит, что ее не стоит переступать, поскольку никто не хочет, чтобы Европу накрыло радиоактивным облаком из-за регионального конфликта, каким бы интенсивным он ни был", - отметило издание. По его мнению, причиной изменения ядерной доктрины стали опасения, что "Запад откроет таким образом ящик Пандоры и начнет заваливать Украину дальнобойным оружием", которое "угрожает стратегическим планам России". Издание предположило, что уже "на этой неделе выяснится, удалось ли напугать Запад, проведя самую решительную на данный момент красную линию". Венгерский портал Telex утверждает, что решением об изменении российской ядерной доктрины "Кремль хочет оказать давление на США и Великобританию, которые в последние недели в ускоренном темпе ведут переговоры с Украиной о возможности применения дальнобойного оружия, предоставленного двумя странами, против военных объектов в России". Путин, комментируя изменения в доктрине, заявлял, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Ранее Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240926/ssha-1974844892.html

https://ria.ru/20240926/smi-1974835441.html

https://ria.ru/20240926/peskov-1974826185.html

россия

европа

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, владимир путин, нато, венгрия