https://ria.ru/20240926/vengriya-1974746356.html

Сийярто обвинил ЕС в нарушении суверенитета Венгрии

Сийярто обвинил ЕС в нарушении суверенитета Венгрии - РИА Новости, 26.09.2024

Сийярто обвинил ЕС в нарушении суверенитета Венгрии

Брюссель серьезно нарушает суверенитет Венгрии, добиваясь, чтобы Будапешт впускал мигрантов, заявил РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:34

2024-09-26T07:34

2024-09-26T07:34

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ООН, 26 сен – РИА Новости. Брюссель серьезно нарушает суверенитет Венгрии, добиваясь, чтобы Будапешт впускал мигрантов, заявил РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. "То, как Брюссель ведет себя сейчас, является серьезным нарушением нашей безопасности и суверенитета, потому что они хотят, чтобы мы впустили людей, которых мы не хотим впускать. Нам не нужны люди, которые нападают на нашу полицию. Нам не нужны в нашей стране люди, которые нападают на наших пограничников, которые не могут соблюдать наши правила и которые не проявляют уважения к нашему народу, нашему образу жизни или нашим законам", – сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН. Говоря об отправке мигрантов из Венгрии в Брюссель автобусами, он отметил, что "это должно быть сделано" для того, чтобы Бельгия, как и другие страны, поняла, что делает Европейский союз. "Возможность защищать свои собственные границы и решать, кого впускать в свою страну, является вопросом суверенитета, и никто не имеет права отнимать это", – подчеркнул Сийярто.

https://ria.ru/20240919/vengrija-1973700907.html

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венгрия, брюссель, будапешт, петер сийярто, евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон, в мире