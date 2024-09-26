https://ria.ru/20240926/vengriya-1974731313.html

Венгрия выступила за немедленное прекращение огня на Украине

Венгрия выступила за немедленное прекращение огня на Украине - РИА Новости, 26.09.2024

Венгрия выступила за немедленное прекращение огня на Украине

Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и начало переговоров с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:18

2024-09-26T01:18

2024-09-26T01:47

венгрия

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россия

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петер сийярто

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и начало переговоров с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Венгрия является сторонником немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Это станет наиболее быстрым путем к миру, и с началом переговоров о мире жизни многих людей удастся спасти. И я знаю, что сказать об этом легче, чем воплотить данную идею в жизнь", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как отметил венгерский министр, сама мысль о том, что великие державы отказываются общаться друг с другом на площадке ООН, "является нонсенсом". По мнению Сийярто, при таком развитии событий мир вновь может вернуться к разделению на блоки, и это повлечет за собой "кошмарные последствия"."Мы считаем, что сотрудничество между Западом и Востоком способно принести пользу всему миру", - констатировал глава МИД Венгрии.

https://ria.ru/20240925/vengriya-1974523263.html

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