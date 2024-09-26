https://ria.ru/20240926/ukraina-1974775699.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу второй раз за утро объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:04
2024-09-26T11:04
2024-09-26T11:32
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу второй раз за утро объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в четверг воздушную тревогу уже объявляли на всей территории Украины. Через некоторое время ее отменили.В 10.48 сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Львовской области. В 10.53 тревога звучала на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974775803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киев
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу