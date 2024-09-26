https://ria.ru/20240926/ukraina-1974750561.html
В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2024
В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила глава военной администрации региона Светлана Онищук в своем... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:38
2024-09-26T08:38
2024-09-26T08:38
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила глава военной администрации региона Светлана Онищук в своем Telegram-канале. "Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточена. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения", - написала Онищук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974747963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ивано-франковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ивано-Франковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Онищук: в Ивано-Франковской области поврежден объект критической инфраструктуры