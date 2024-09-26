https://ria.ru/20240926/ukraina-1974750561.html

В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2024

В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила глава военной администрации региона Светлана Онищук в своем... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:38

2024-09-26T08:38

2024-09-26T08:38

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила глава военной администрации региона Светлана Онищук в своем Telegram-канале. "Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточена. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения", - написала Онищук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974747963.html

россия

ивано-франковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ивано-франковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины