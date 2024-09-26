https://ria.ru/20240926/ukraina-1974746778.html
В Николаевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Николаевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2024
В Николаевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что объект энергетической инфраструктуры области поврежден. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:40
2024-09-26T07:40
2024-09-26T07:40
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что объект энергетической инфраструктуры области поврежден. "Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключение абонентов. Большая часть уже запитана энергетиками, работы продолжаются", - написал Ким в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Николаевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры