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"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ugledar-1974751304.html
"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар
"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар - РИА Новости, 26.09.2024
"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар
Западные СМИ в скором времени начнут говорить об отсутствии для ВСУ необходимости удерживать город Угледар в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:59
2024-09-26T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
угледар
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные СМИ в скором времени начнут говорить об отсутствии для ВСУ необходимости удерживать город Угледар в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал новости о том, что российская армия зажала в клещи находящуюся в городе украинскую группировку."Угледар вот-вот перестанет иметь "реальное стратегическое значение" для западных корпоративных СМИ", — написал Боуз, намекая на манеру США и ЕС обесценивать значимость населенных пунктов, которые переходят под контроль России.Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
https://ria.ru/20240926/front-1974626451.html
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донецкая народная республика
угледар
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безопасность, донецкая народная республика, угледар, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, чей боуз, денис пушилин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Угледар, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, США, Чей Боуз, Денис Пушилин, Евросоюз
"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар

Боуз: западные СМИ скоро заявят об отсутствии необходимости удерживать Угледар

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные СМИ в скором времени начнут говорить об отсутствии для ВСУ необходимости удерживать город Угледар в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он прокомментировал новости о том, что российская армия зажала в клещи находящуюся в городе украинскую группировку.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре
07:00
"Угледар вот-вот перестанет иметь "реальное стратегическое значение" для западных корпоративных СМИ", — написал Боуз, намекая на манеру США и ЕС обесценивать значимость населенных пунктов, которые переходят под контроль России.
Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.
По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУгледарРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСШАЧей БоузДенис ПушилинЕвросоюз
 
 
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