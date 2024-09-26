https://ria.ru/20240926/ugledar-1974751304.html

"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар

"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар - РИА Новости, 26.09.2024

"Вот-вот": на Западе сделали неожиданное заявление про Угледар

Западные СМИ в скором времени начнут говорить об отсутствии для ВСУ необходимости удерживать город Угледар в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:59

2024-09-26T08:59

2024-09-26T08:59

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

угледар

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные СМИ в скором времени начнут говорить об отсутствии для ВСУ необходимости удерживать город Угледар в ДНР, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал новости о том, что российская армия зажала в клещи находящуюся в городе украинскую группировку."Угледар вот-вот перестанет иметь "реальное стратегическое значение" для западных корпоративных СМИ", — написал Боуз, намекая на манеру США и ЕС обесценивать значимость населенных пунктов, которые переходят под контроль России.Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.

https://ria.ru/20240926/front-1974626451.html

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

донецкая народная республика

угледар

россия

украина

сша

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