https://ria.ru/20240926/tyumen-1974756700.html

Столица инвестиций: Тюменская область расширяет круг партнеров в ТЭК

Столица инвестиций: Тюменская область расширяет круг партнеров в ТЭК - РИА Новости, 26.09.2024

Столица инвестиций: Тюменская область расширяет круг партнеров в ТЭК

Прошедший в Тюмени Промышленно-энергетический форум TNF подтвердил статус региона как технологического хаба нефтегазовой отрасли. Cозданная в Тюменской области... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:48

2024-09-26T09:48

2024-09-26T09:48

тюменская область

тюмень

александр моор

агентство стратегических инициатив (аси)

инвестиции

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Прошедший в Тюмени Промышленно-энергетический форум TNF подтвердил статус региона как технологического хаба нефтегазовой отрасли. Cозданная в Тюменской области система поддержки инвесторов, науки и образования, опытно-промышленных испытаний позволяет решать задачи не только недропользователей Западной Сибири, но и всего топливно-энергетического комплекса страны.Работа с инвесторамиТюменская область уверенно держится в тройке Национального инвестиционного рейтинга. В портфеле региона 530 проектов, объем инвестиций за последние пять лет составил 1,5 триллиона рублей.Практику Тюменской области по работе с инвесторами Агентство стратегических инициатив признало лучшей в России. На презентационной сессии форума TNF генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал о подходах, получивших высокую оценку экспертов АСИ.Специалисты Инвестиционного агентства работают в режиме “проектного офиса”, задача которого за пять рабочих дней помочь будущему инвестору решить основные вопросы. Обычно, по словам Пуртова, они связаны с земельными участками и техническим присоединением к сетям. На связи с инвестором в круглосуточном режиме находится проектный менеджер.Развернуть производство инвесторы могут в индустриальных парках. До недавнего времени в регионе работали три таких парка – “Боровский”, “Богандинский” и “Ишимский”. Недавно к этому ряду добавился новый – индустриальный парк “Московский”, площадь которого составит 72 гектара и позволит разместить более 20 компаний.Тюменская область локализует на своей территории не только отечественные производства, но и проекты из дружественных стран. Так китайская компания “Тайхэ Шэньси” объявила о планах в 2025 году открыть завод по выпуску бурильных труб на базе одного из индустриальных парков региона.Площадка для испытанийПомимо инфраструктуры для производства Тюменская область готова создавать и испытательные полигоны для новейшего нефтегазового оборудования.На форуме TNF губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал создание первого в России сертифицированного испытательного полигона наклонно-направленного бурения на площадке промышленного парка ДСК-500. Результаты проведенных испытаний будут принимать все ведущие нефтегазовые компании, что ускорит внедрение дефицитных для отрасли технологий.Также в дни форума компания “Газпром нефть” объявила о запуске в Тюмени испытательного центра промышленной автоматизации. Новое технологическое пространство позволит увеличить количество испытаний оборудования и программного обеспечения для промышленной автоматизации и метрологии.“Мы заинтересованы в том, чтобы испытательная инфраструктура создавалась на территории нашего региона, иначе все усилия по внедрению новых технологий будут тщетны. Инструментов поддержки достаточно много, в том числе непрямой, но целесообразнее вкладываться не в уникальные стенды, удовлетворяющие запросы одного производителя или заказчика, а в организацию испытательных полигонов, которыми могут пользоваться сразу несколько компаний с определенной частотой”, – заявил на TNF заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.Отечественные технологииС уходом западных компаний импульс к развитию получили отечественные разработки, и тюменские предприятия активно включились в процесс импортозамещения. Так, после ухода немецкого поставщика компания “Кенера” в короткий срок локализовала производство верхнего привода буровой установки. Тюменская область субсидировала НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) проекта, и в этом году полноразмерный образец оборудования представили на выставке форума TNF. По оценке экспертов, агрегат превосходит по характеристикам свой зарубежный аналог.Предприятие “Технологии ОФС” запустит в Тюменской области сразу два производства. Планируется ввести в строй завод, ориентированный на выпуск роторно-управляемых систем и оборудования для наклонно-направленного бурения, а также открыть цех литья деталей для электроцентробежных насосов.“Для региона очень важно наладить взаимодействие нефтесервисных компаний, производителей и заказчиков. Каждый год растет количество предприятий, которые используют российское оборудование. Все это делается в рамках программы импортозамещения по стратегическим направлениям для ТЭК”, – отметил на площадке TNF Пантелеев.На Промышленно-энергетическом форуме TNF был заключен ряд новых договоренностей. Так, на территории региона локализуют мощности “ОБТЭК”, которая занимается реверс-инжинирингом иностранного оборудования.Кооперационные цепочкиЧтобы ускорить процесс импортозамещения, необходимо выстраивать кооперационные цепочки между производителями технологий, материалов и отдельных узлов нефтегазового оборудования. Роль такого связующего звена взяла на себя Ассоциация "Нефтегазовый кластер". Она была создана пять лет назад по инициативе правительства Тюменской области, чтобы объединить различных игроков рынка: добывающие компании, предприятия, выпускающие оборудование и материалы для ТЭК, разработчиков ИТ-решений, научные институты и вузы.“Сейчас недропользователи активно ищут технологии для шельфа, технологии по освоению производства динамического, компрессорного, газотурбинного оборудования. Все это стране необходимо, и те компетенции, которые есть у предприятий, конечно, нужны. Наша задача — чтобы они находили новые рынки, а недропользователи находили новые технологии”, — рассказал генеральный директор ассоциации Александр Сакевич.Мультиотраслевая специфика компаний-участников кластера позволит оперативнее отвечать на вызовы и комплексно решать задачи, стоящие перед нефтегазовой отраслью, отмечают в ассоциации.Сегодня в “Нефтегазовый кластер” входит уже 168 компаний из 24 регионов страны. В рамках TNF ассоциация подписала соглашения с еще семью компаниями, разработки которых войдут в дорожные карты по импортозамещению нефтегазового оборудования.Важную роль во взаимодействии всех игроков отрасли играет и сам форум, оператором которого выступает кластер. У TNF 20-летняя история, и за это время локальный нефтегазовый форум вырос в главную деловую площадку нефтегазовой промышленности страны. В 2024 году в TNF участвовали представители 800 компаний из 60 регионов России и шести стран мира.Образование и наукаВыступая на TNF, губернатор Тюменской области Моор отметил, что регион должен оставаться территорией развития и "местом удержания умов".“По статистике, молодежь до 24 лет легко меняет место жизни, притом выбирает регионы и города не только по комфортности, но и по тому, где, прежде всего, может расти профессионально. Наша большая управленческая команда старается такие условия для самореализации создавать: сегодня в Тюменской области появляется все больше высокотехнологичных предприятий, мощные образовательные и исследовательские пространства”, – сказал Моор.Наглядным примером, по словам губернатора, является межуниверситетский кампус в Тюмени, строительство которого завершится в 2028 году. Здесь предусмотрят исследовательские, производственные и выставочные площади. На базе кампуса вузы и промышленные компания смогут совместно развивать технологии для преодоления актуальных индустриальных вызовов и готовить квалифицированные кадры для предприятий.На TNF правительство региона заключило соглашение о совместном развитии научно-инновационного потенциала кампуса с “Газпром нефтью”. Отраслевой партнер поделится лучшими практиками поддержки высокотехнологичных стартапов и поможет тиражировать идеи молодых ученых, ориентированных на развитие технологий для нефтегазовой отрасли. Кроме того, регион договорился на полях форума о совместной подготовке кадров по нефтесервисным специальностям с компанией “Технологии ОФС”.Помощь в подготовке кадров с необходимыми компетенциями региону окажет АНО “Россия – страна возможностей”. Президентская образовательная платформа договорилась с ассоциацией “Нефтегазовый кластер” о создании консорциума по развитию нефтегазового образования. Эксперты консорциума пересмотрят программы обучения в вузах и техникумах, предложат модули оценки компетенций молодых специалистов ТЭК.

https://ria.ru/20240920/tyumen-1973808635.html

https://ria.ru/20240923/tyumen-1974159777.html

https://ria.ru/20240917/kadry-1973212380.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, александр моор, агентство стратегических инициатив (аси), инвестиции