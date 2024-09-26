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Позиция Турции по С-400 не изменилась, сообщил источник в Анкаре - РИА Новости, 26.09.2024
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19:00 26.09.2024 (обновлено: 19:05 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/turtsiya-1974935342.html
Позиция Турции по С-400 не изменилась, сообщил источник в Анкаре
Позиция Турции по С-400 не изменилась, сообщил источник в Анкаре - РИА Новости, 26.09.2024
Позиция Турции по С-400 не изменилась, сообщил источник в Анкаре
Позиция Турции по ЗРК С-400 не претерпела изменений, заявил в четверг источник в министерстве обороны Турции. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:00
2024-09-26T19:05
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СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Позиция Турции по ЗРК С-400 не претерпела изменений, заявил в четверг источник в министерстве обороны Турции. Греческая газета "Катимерини" выступила на этой неделе с утверждением, что Турция и США обсуждают передачу американцам контроля над закупленными Анкарой российскими ЗРК С-400 в обмен на возращение в программу по истребителям пятого поколения F-35. Издание утверждает, что высокопоставленные американские чиновники летом выступили с предложением передать российские системы на базу "Инджирлик" в сектор, контролируемый Соединенными Штатами. Таким образом, Турция не нарушит условий или каких-либо обязательных пунктов контракта с Россией. Турецкая сторона изначально отвергла американское предложение, однако вопрос остается на повестке дня в преддверии предстоящих двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи ООН, пишет газета. Комментируя подобные сообщения, источник призвал относиться осторожно к утверждениям третьих стран. "На данный момент позиция обеих стран по С-400 и истребителям F-35 не изменилась. Мы всегда говорим, что союзникам некорректно применять ограничения или санкции друг к другу, это противоречит духу союзничества. Ожидаем, что наши союзники примут решение, соответствующее духу НАТО и перспективам общей безопасности, и снимут все ограничения - явные и неявные", - цитирует источник телеканал TRT Haber. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://ria.ru/20230602/s-400-1875879544.html
https://ria.ru/20240829/s-400-1969215815.html
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турция, сша, анкара (провинция), инджирлик, оон, нато, f-35
Турция, США, Анкара (провинция), Инджирлик, ООН, НАТО, F-35
Позиция Турции по С-400 не изменилась, сообщил источник в Анкаре

Источник в МО Турции: позиция по ЗРК С-400 не претерпела изменений

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
ЗРК С-400 "Триумф". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Позиция Турции по ЗРК С-400 не претерпела изменений, заявил в четверг источник в министерстве обороны Турции.
Греческая газета "Катимерини" выступила на этой неделе с утверждением, что Турция и США обсуждают передачу американцам контроля над закупленными Анкарой российскими ЗРК С-400 в обмен на возращение в программу по истребителям пятого поколения F-35. Издание утверждает, что высокопоставленные американские чиновники летом выступили с предложением передать российские системы на базу "Инджирлик" в сектор, контролируемый Соединенными Штатами. Таким образом, Турция не нарушит условий или каких-либо обязательных пунктов контракта с Россией. Турецкая сторона изначально отвергла американское предложение, однако вопрос остается на повестке дня в преддверии предстоящих двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи ООН, пишет газета.
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Комментируя подобные сообщения, источник призвал относиться осторожно к утверждениям третьих стран.
"На данный момент позиция обеих стран по С-400 и истребителям F-35 не изменилась. Мы всегда говорим, что союзникам некорректно применять ограничения или санкции друг к другу, это противоречит духу союзничества. Ожидаем, что наши союзники примут решение, соответствующее духу НАТО и перспективам общей безопасности, и снимут все ограничения - явные и неявные", - цитирует источник телеканал TRT Haber.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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