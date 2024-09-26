https://ria.ru/20240926/tula-1974875714.html

Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле

Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле - РИА Новости, 26.09.2024

Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле, он первым проехал по сооружению, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:23

2024-09-26T15:23

2024-09-26T15:23

тульская область

тула

дмитрий миляев

алексей дюмин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле, он первым проехал по сооружению, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в открытии движения участвовали байкеры. "Новый мост через Упу – масштабный, очень важный и долгожданный проект для Тулы. Он был поддержан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Идея его строительства стала воплощаться под эгидой Алексея Дюмина. Хочу поблагодарить правительство РФ и лично вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку и предоставление инфраструктурного бюджетного кредита, который помог реализовать проект. Мы уложились в сроки и сделали все, чтобы пользоваться мостом было максимально безопасно и комфортно. Уверен, жители по достоинству оценят новый объект. Для всех туляков это важнейшее событие", – цитирует пресс-служба Миляева. Губернатор подчеркнул, что мост позволит разгрузить основные транспортные артерии города, соединить Зареченский округ с Привокзальным и Советским, снизить количество заторов и повысить безопасность дорожного движения. Проект включает строительство путепровода, эстакадного моста, реконструкцию участка набережной Дрейера и прилегающих улиц. Общая стоимость проекта превысила 4,5 миллиарда рублей. Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, оператором которого является Фонд развития территорий. Миляев отметил, что Почетный гражданин Тульской области и города-героя Тулы, Герой Труда РФ Евгений Дронов предложил назвать мост "Оружейным", так как он проходит через четыре оборонных предприятия и примыкает к "оружейным" улицам – Курковой и Мосина. Если туляки одобрят предложение, оно будет принято. Работы по строительству моста выполнила подрядная организация АО "Гипростроймост". В Тульской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за последние три года отремонтировано 76 дорог общей протяженностью более 274 километра. Проведена реконструкция 26 мостов, в том числе трех – в Туле. В 2022 году завершены работы на Баташевском мосту и Демидовском путепроводе. В прошлом году был реконструирован Московский путепровод, по которому идут основные транспортные потоки в направлении столицы.

https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957138947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, дмитрий миляев, алексей дюмин, марат хуснуллин