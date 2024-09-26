https://ria.ru/20240926/tula-1974875714.html
Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле
Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле - РИА Новости, 26.09.2024
Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле, он первым проехал по сооружению, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:23
2024-09-26T15:23
2024-09-26T15:23
тульская область
тула
дмитрий миляев
алексей дюмин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле, он первым проехал по сооружению, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в открытии движения участвовали байкеры. "Новый мост через Упу – масштабный, очень важный и долгожданный проект для Тулы. Он был поддержан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Идея его строительства стала воплощаться под эгидой Алексея Дюмина. Хочу поблагодарить правительство РФ и лично вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку и предоставление инфраструктурного бюджетного кредита, который помог реализовать проект. Мы уложились в сроки и сделали все, чтобы пользоваться мостом было максимально безопасно и комфортно. Уверен, жители по достоинству оценят новый объект. Для всех туляков это важнейшее событие", – цитирует пресс-служба Миляева. Губернатор подчеркнул, что мост позволит разгрузить основные транспортные артерии города, соединить Зареченский округ с Привокзальным и Советским, снизить количество заторов и повысить безопасность дорожного движения. Проект включает строительство путепровода, эстакадного моста, реконструкцию участка набережной Дрейера и прилегающих улиц. Общая стоимость проекта превысила 4,5 миллиарда рублей. Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, оператором которого является Фонд развития территорий. Миляев отметил, что Почетный гражданин Тульской области и города-героя Тулы, Герой Труда РФ Евгений Дронов предложил назвать мост "Оружейным", так как он проходит через четыре оборонных предприятия и примыкает к "оружейным" улицам – Курковой и Мосина. Если туляки одобрят предложение, оно будет принято. Работы по строительству моста выполнила подрядная организация АО "Гипростроймост". В Тульской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за последние три года отремонтировано 76 дорог общей протяженностью более 274 километра. Проведена реконструкция 26 мостов, в том числе трех – в Туле. В 2022 году завершены работы на Баташевском мосту и Демидовском путепроводе. В прошлом году был реконструирован Московский путепровод, по которому идут основные транспортные потоки в направлении столицы.
https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957138947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, дмитрий миляев, алексей дюмин, марат хуснуллин
Тульская область, Тула, Дмитрий Миляев, Алексей Дюмин, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле, он первым проехал по сооружению, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также в открытии движения участвовали байкеры.
"Новый мост через Упу – масштабный, очень важный и долгожданный проект для Тулы. Он был поддержан президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным. Идея его строительства стала воплощаться под эгидой Алексея Дюмина
. Хочу поблагодарить правительство РФ и лично вице-премьера Марата Хуснуллина
за поддержку и предоставление инфраструктурного бюджетного кредита, который помог реализовать проект. Мы уложились в сроки и сделали все, чтобы пользоваться мостом было максимально безопасно и комфортно. Уверен, жители по достоинству оценят новый объект. Для всех туляков это важнейшее событие", – цитирует пресс-служба Миляева.
Губернатор подчеркнул, что мост позволит разгрузить основные транспортные артерии города, соединить Зареченский округ с Привокзальным и Советским
, снизить количество заторов и повысить безопасность дорожного движения.
Проект включает строительство путепровода, эстакадного моста, реконструкцию участка набережной Дрейера и прилегающих улиц. Общая стоимость проекта превысила 4,5 миллиарда рублей. Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, оператором которого является Фонд развития территорий.
Миляев отметил, что Почетный гражданин Тульской области и города-героя Тулы, Герой Труда РФ Евгений Дронов предложил назвать мост "Оружейным", так как он проходит через четыре оборонных предприятия и примыкает к "оружейным" улицам – Курковой и Мосина. Если туляки одобрят предложение, оно будет принято.
Работы по строительству моста выполнила подрядная организация АО "Гипростроймост".
В Тульской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за последние три года отремонтировано 76 дорог общей протяженностью более 274 километра. Проведена реконструкция 26 мостов, в том числе трех – в Туле. В 2022 году завершены работы на Баташевском мосту и Демидовском путепроводе. В прошлом году был реконструирован Московский путепровод, по которому идут основные транспортные потоки в направлении столицы.