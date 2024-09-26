https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974959724.html

ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 220 целей "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 220 целей "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.09.2024

ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 220 целей "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении около 220 объектов ливанского шиитского движения "Хезболла" за сутки. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:19

2024-09-26T23:19

2024-09-26T23:41

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении около 220 объектов ливанского шиитского движения "Хезболла" за сутки."За минувшие сутки ВВС Израиля поразили около 220 террористических целей "Хезболлы" в Ливане", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным ЦАХАЛ, под удар попали инфраструктура движения, пусковые установки, склады вооружений и личный состав "Хезболлы".Ранее днем Центр экстренных ситуаций при Минздраве Ливана сообщил, что с утра четверга при израильских бомбардировках погибли 60 человек, еще 81 получил ранения. Всего с начала эскалации конфликта жертвами обстрелов стали 1540 человек, пострадали около 5,4 тысячи.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.В свою очередь, ливанское движение отвечает обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям мирного населения. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974913316.html

https://ria.ru/20240926/livan-1974751478.html

https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974880422.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024