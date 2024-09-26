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Армия Израиля зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 26.09.2024
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17:42 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974914203.html
Армия Израиля зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 26.09.2024
Армия Израиля зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северной территории Израиля, часть снарядов была перехвачена,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:42
2024-09-26T17:42
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северной территории Израиля, часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности, сообщила в четверг пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей между 16.06 и 16.08 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 40 снарядов, выпущенных из Ливана на территорию Израиля. Несколько снарядов были перехвачены, другие упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах". Были уничтожены объекты инфраструктуры движения, бойцы, пусковые установки, в том числе и те, из которых в четверг производился залп по северному израильскому городу Акко, а также склады оружия "Хезболлах". Обстрелу подверглись районы Зибкин, Тебнин, Кфар-Шуба, Дейр-Антар и Седдикин на юге Ливана. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240925/izrail-1974695665.html
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в мире, хезболла, оон, израиль, ливан, акко, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, ООН, Израиль, Ливан, Акко, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал около 40 запусков снарядов из Ливана по северу Израиля

© AP Photo / Baz RatnerДым на территории Израиля после обстрела со стороны Ливана
Дым на территории Израиля после обстрела со стороны Ливана - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Дым на территории Израиля после обстрела со стороны Ливана
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северной территории Израиля, часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей между 16.06 и 16.08 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 40 снарядов, выпущенных из Ливана на территорию Израиля. Несколько снарядов были перехвачены, другие упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
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ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана
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В пресс-службе также добавили, что ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах". Были уничтожены объекты инфраструктуры движения, бойцы, пусковые установки, в том числе и те, из которых в четверг производился залп по северному израильскому городу Акко, а также склады оружия "Хезболлах". Обстрелу подверглись районы Зибкин, Тебнин, Кфар-Шуба, Дейр-Антар и Седдикин на юге Ливана.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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