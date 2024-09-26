Армия Израиля зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал около 40 запусков снарядов из Ливана по северу Израиля
© AP Photo / Baz RatnerДым на территории Израиля после обстрела со стороны Ливана
© AP Photo / Baz Ratner
Дым на территории Израиля после обстрела со стороны Ливана
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северной территории Израиля, часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей между 16.06 и 16.08 в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 40 снарядов, выпущенных из Ливана на территорию Израиля. Несколько снарядов были перехвачены, другие упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также добавили, что ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах". Были уничтожены объекты инфраструктуры движения, бойцы, пусковые установки, в том числе и те, из которых в четверг производился залп по северному израильскому городу Акко, а также склады оружия "Хезболлах". Обстрелу подверглись районы Зибкин, Тебнин, Кфар-Шуба, Дейр-Антар и Седдикин на юге Ливана.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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