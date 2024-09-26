https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974913316.html

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 26.09.2024

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Хасина Сарура в Бейруте,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:42

2024-09-26T17:42

2024-09-26T17:42

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

израиль

бейрут

хезболла

тель-авив

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Хасина Сарура в Бейруте, говорится в сообщении армейской пресс-службы."Сегодня, 26 сентября 2024 года, по точному указанию разведки силы ВВС атаковали Бейрут и ликвидировали Мухаммеда Хасина Сарура - командира авиационного подразделения террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.В ЦАХАЛ подчеркнули, что Сарур организовывал многие воздушные террористические атаки и командовал ими, включая запуски беспилотников и ракет по территории Израиля.В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что операция была одобрена премьером прямо с борта номер 1, который в эти часы следует из Тель-Авива в Нью-Йорк.

https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974877132.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, бейрут, хезболла, тель-авив, биньямин нетаньяху