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ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 26.09.2024
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17:42 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974913316.html
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 26.09.2024
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Хасина Сарура в Бейруте,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:42
2024-09-26T17:42
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
израиль
бейрут
хезболла
тель-авив
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Хасина Сарура в Бейруте, говорится в сообщении армейской пресс-службы."Сегодня, 26 сентября 2024 года, по точному указанию разведки силы ВВС атаковали Бейрут и ликвидировали Мухаммеда Хасина Сарура - командира авиационного подразделения террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.В ЦАХАЛ подчеркнули, что Сарур организовывал многие воздушные террористические атаки и командовал ими, включая запуски беспилотников и ракет по территории Израиля.В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что операция была одобрена премьером прямо с борта номер 1, который в эти часы следует из Тель-Авива в Нью-Йорк.
https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974877132.html
израиль
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, бейрут, хезболла, тель-авив, биньямин нетаньяху
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Бейрут, Хезболла, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Hassan AmmarЛиванские военные на месте авиаудара израильских ВВС в южном пригороде Бейрута
Ливанские военные на месте авиаудара израильских ВВС в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Ливанские военные на месте авиаудара израильских ВВС в южном пригороде Бейрута
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Хасина Сарура в Бейруте, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Сегодня, 26 сентября 2024 года, по точному указанию разведки силы ВВС атаковали Бейрут и ликвидировали Мухаммеда Хасина Сарура - командира авиационного подразделения террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что Сарур организовывал многие воздушные террористические атаки и командовал ими, включая запуски беспилотников и ракет по территории Израиля.
В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что операция была одобрена премьером прямо с борта номер 1, который в эти часы следует из Тель-Авива в Нью-Йорк.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС
Вчера, 15:30
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреИзраильБейрутХезболлаТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
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