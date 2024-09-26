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ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 26.09.2024
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Хасина Сарура в Бейруте,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:42
2024-09-26T17:42
2024-09-26T17:42
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения ливанского движения "Хезболлах" Мухаммеда Хасина Сарура в Бейруте, говорится в сообщении армейской пресс-службы."Сегодня, 26 сентября 2024 года, по точному указанию разведки силы ВВС атаковали Бейрут и ликвидировали Мухаммеда Хасина Сарура - командира авиационного подразделения террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.В ЦАХАЛ подчеркнули, что Сарур организовывал многие воздушные террористические атаки и командовал ими, включая запуски беспилотников и ракет по территории Израиля.В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что операция была одобрена премьером прямо с борта номер 1, который в эти часы следует из Тель-Авива в Нью-Йорк.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, бейрут, хезболла, тель-авив, биньямин нетаньяху
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Бейрут, Хезболла, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы авиаподразделения "Хезболлы" в Бейруте