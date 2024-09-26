https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974877132.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС - РИА Новости, 26.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:30
2024-09-26T15:30
2024-09-26T15:30
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который, по данным израильских военных, принимал участие в нападении 7 октября минувшего года. "Истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли точечные удары по командующему подразделения "Нухаба" террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе добавили, что на прошлой неделе в районе Рафаха был уничтожен Сулийман Джавад Абу Лафи, который отвечал за поставку оружия на территорию сектора Газа. Также в результате авиаудара был убит брат Сулиймана, Абдулла Абу Лафи - боец палестинского движения "Исламский Джихад". В сообщении также говорится, что за прошедшие сутки в ходе операции в районе Рафаха силы 162-й дивизии ЦАХАЛ уничтожили около 15 бойцов ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецподразделения "Нухба" движения ХАМАС
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который, по данным израильских военных, принимал участие в нападении 7 октября минувшего года.
"Истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли точечные удары по командующему подразделения "Нухаба" террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В пресс-службе добавили, что на прошлой неделе в районе Рафаха
был уничтожен Сулийман Джавад Абу Лафи, который отвечал за поставку оружия на территорию сектора Газа. Также в результате авиаудара был убит брат Сулиймана, Абдулла Абу Лафи - боец палестинского движения "Исламский Джихад
".
В сообщении также говорится, что за прошедшие сутки в ходе операции в районе Рафаха силы 162-й дивизии ЦАХАЛ уничтожили около 15 бойцов ХАМАС.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.