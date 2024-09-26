https://ria.ru/20240926/szhiganie-1974741171.html

Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории

Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории - РИА Новости, 26.09.2024

Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории

Погибших солдат ВСУ сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами, скрывая пропажу органов, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:43

2024-09-26T05:43

2024-09-26T05:43

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

николай патрушев

россия

одесская область

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Погибших солдат ВСУ сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами, скрывая пропажу органов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Опасаясь, что родные погибшего начнут свое расследование из-за пропажи части органов, такие трупы (с удаленными органами - ред.) уходят в полевой крематорий, которые привезли в Николаев шотландцы. Мешки запечатаны и вскрывать их запрещено. Сами военнослужащие числятся без вести пропавшими", - сказал собеседник агентства. В конце июля 2023 года занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что киевский режим использует своих раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы. Тем же летом, по данным источников, украинское военное командование активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции.

https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974739238.html

николаев (украина)

россия

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николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, николай патрушев, россия, одесская область, в мире