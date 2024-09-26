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Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/szhiganie-1974741171.html
Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории
Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории - РИА Новости, 26.09.2024
Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории
Погибших солдат ВСУ сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами, скрывая пропажу органов, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:43
2024-09-26T05:43
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
николай патрушев
россия
одесская область
в мире
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Погибших солдат ВСУ сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами, скрывая пропажу органов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Опасаясь, что родные погибшего начнут свое расследование из-за пропажи части органов, такие трупы (с удаленными органами - ред.) уходят в полевой крематорий, которые привезли в Николаев шотландцы. Мешки запечатаны и вскрывать их запрещено. Сами военнослужащие числятся без вести пропавшими", - сказал собеседник агентства. В конце июля 2023 года занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что киевский режим использует своих раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы. Тем же летом, по данным источников, украинское военное командование активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции.
https://ria.ru/20240926/podpolschik-1974739238.html
николаев (украина)
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николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, николай патрушев, россия, одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Николай Патрушев, Россия, Одесская область, В мире
Подполье раскрыло, для чего погибших боевиков ВСУ сжигают в крематории

Подполье: погибших солдат ВСУ сжигают в крематории, скрывая пропажу органов

© Depositphotos.com / nakarinzДым из труб крематория
Дым из труб крематория - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Depositphotos.com / nakarinz
Дым из труб крематория. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Погибших солдат ВСУ сжигают в полевом крематории, привезенном в Николаев шотландцами, скрывая пропажу органов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Опасаясь, что родные погибшего начнут свое расследование из-за пропажи части органов, такие трупы (с удаленными органами - ред.) уходят в полевой крематорий, которые привезли в Николаев шотландцы. Мешки запечатаны и вскрывать их запрещено. Сами военнослужащие числятся без вести пропавшими", - сказал собеседник агентства.
Военная медицинская машина на улице Николаева - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Украинские раненые часто поступают в госпитали без почки, сообщило подполье
04:47
В конце июля 2023 года занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что киевский режим использует своих раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы. Тем же летом, по данным источников, украинское военное командование активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНиколай ПатрушевРоссияОдесская областьВ мире
 
 
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