https://ria.ru/20240926/svo-1974881831.html

Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.09.2024

Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российский вертолёт Ми-28НМ авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:47

2024-09-26T15:47

2024-09-26T15:47

специальная военная операция на украине

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ми-28нм

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что вертолётчики нанесли удар авиационными ракетами по разведанным целям противника, а после применения средств поражения благополучно вернулись на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - уточнили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показана подготовка вертолёта к вылету, полёт и применение ракет.

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Удар по скоплению ВСУ в курском приграничье Экипаж Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены. 2024-09-26T15:47 true PT0M33S

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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область