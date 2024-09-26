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Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.09.2024
Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Российский вертолёт Ми-28НМ авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:47
2024-09-26T15:47
2024-09-26T15:47
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вооруженные силы украины
ми-28нм
курская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что вертолётчики нанесли удар авиационными ракетами по разведанным целям противника, а после применения средств поражения благополучно вернулись на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - уточнили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показана подготовка вертолёта к вылету, полёт и применение ракет.
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Удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.
2024-09-26T15:47
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Курская область
Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
МО России: Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что вертолётчики нанесли удар авиационными ракетами по разведанным целям противника, а после применения средств поражения благополучно вернулись на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показана подготовка вертолёта к вылету, полёт и применение ракет.