https://ria.ru/20240926/svo-1974843336.html

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024

ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за прошедшие сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:54

2024-09-26T13:54

2024-09-26T14:01

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за прошедшие сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, противник потерял до 40 человек, сообщило в четверг Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.Также российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению резервов 12 украинских бригад в районах 18 населенных пунктов Сумской области.

https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html

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россия, вооруженные силы украины