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Группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР

Группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024

Группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР

Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих, сообщили в четверг... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:29

2024-09-26T12:29

2024-09-26T12:29

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 750 военнослужащих, десять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, две 152 мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 105 мм орудие М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Нота", - добавили в МО РФ. Кроме того, уничтожены девять складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240926/svo-1974816759.html

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в мире, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины