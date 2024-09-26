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Группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР
Группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
Группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих, сообщили в четверг... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:29
2024-09-26T12:29
2024-09-26T12:29
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 750 военнослужащих, десять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, две 152 мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 105 мм орудие М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Нота", - добавили в МО РФ. Кроме того, уничтожены девять складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.
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в мире, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР
Минобороны: бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в ДНР