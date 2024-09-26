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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
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12:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/svo-1974816759.html
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 60 военных, 155-мм самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:27
2024-09-26T12:27
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 60 военных, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 152-мм гаубицу "МСТА-Б", радиолокационную станцию П-19 и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм гаубица "МСТА-Б". Уничтожены радиолокационная станция П-19 и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 60 военных, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 152-мм гаубицу "МСТА-Б", радиолокационную станцию П-19 и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм гаубица "МСТА-Б". Уничтожены радиолокационная станция П-19 и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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