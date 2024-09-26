https://ria.ru/20240926/svo-1974808521.html

ВС России поразили объекты энергетики и военный аэродром на Украине

ВС России поразили объекты энергетики и военный аэродром на Украине - РИА Новости, 26.09.2024

ВС России поразили объекты энергетики и военный аэродром на Украине

Российские войска поразили военный аэродром и объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:12

2024-09-26T12:12

2024-09-26T12:50

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска поразили военный аэродром и объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома", — отметили в министерстве.Также российские военные поразили скопления солдат и техники противника в 142 районах.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240925/port-1974546183.html

https://ria.ru/20240926/dnr-1974807205.html

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безопасность, россия, украина, франция