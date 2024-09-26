https://ria.ru/20240926/svo-1974808345.html

ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области

ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.09.2024

ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:13

2024-09-26T12:13

2024-09-26T12:14

специальная военная операция на украине

волчанск

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, потери противника составили до 235 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 235 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240925/svo-1974583889.html

волчанск

россия

харьковская область

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волчанск, вооруженные силы украины, россия, харьковская область