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ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 26.09.2024 (обновлено: 12:14 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/svo-1974808345.html
ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области
ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области - РИА Новости, 26.09.2024
ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:13
2024-09-26T12:14
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, потери противника составили до 235 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 235 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240925/svo-1974583889.html
волчанск
россия
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волчанск, вооруженные силы украины, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
ВСУ потеряли до 235 военных в Харьковской области

МО: ВСУ потеряли до 235 военных под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трём украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, потери противника составили до 235 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 235 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская область
 
 
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