https://ria.ru/20240926/sudan-1974915875.html

СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме

СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме - РИА Новости, 26.09.2024

СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме

Вооруженные силы Судана начали в четверг масштабное наступление на позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, сообщает издание Sudan... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:38

2024-09-26T17:38

2024-09-26T17:38

в мире

судан

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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Судана начали в четверг масштабное наступление на позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, сообщает издание Sudan Tribune. "Суданская армия начала в четверг утром военную операцию, нацеленную на районы, находящиеся под контролем СБР в центральной, западной и южной частях города Хартум", - говорится в сообщении. Издание пишет, что с утра столкновения идут на западе Хартума, также столбы дыма поднимаются на юге суданской столицы. Местные источники рассказали изданию, что столкновения были зафиксированы и в центральной части Хартума. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.

https://ria.ru/20240819/sudan-1967142616.html

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в мире, судан