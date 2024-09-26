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СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме - РИА Новости, 26.09.2024
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17:38 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/sudan-1974915875.html
СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме
СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме - РИА Новости, 26.09.2024
СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме
Вооруженные силы Судана начали в четверг масштабное наступление на позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, сообщает издание Sudan... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:38
2024-09-26T17:38
в мире
судан
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Судана начали в четверг масштабное наступление на позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, сообщает издание Sudan Tribune. "Суданская армия начала в четверг утром военную операцию, нацеленную на районы, находящиеся под контролем СБР в центральной, западной и южной частях города Хартум", - говорится в сообщении. Издание пишет, что с утра столкновения идут на западе Хартума, также столбы дыма поднимаются на юге суданской столицы. Местные источники рассказали изданию, что столкновения были зафиксированы и в центральной части Хартума. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.
https://ria.ru/20240819/sudan-1967142616.html
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в мире, судан
В мире, Судан
СМИ: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме

Sudan Tribune: ВС Судана начали масштабное наступление на позиции СБР в Хартуме

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум
Дым в городе Хартум - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум. Архивное фото
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Судана начали в четверг масштабное наступление на позиции Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, сообщает издание Sudan Tribune.
"Суданская армия начала в четверг утром военную операцию, нацеленную на районы, находящиеся под контролем СБР в центральной, западной и южной частях города Хартум", - говорится в сообщении.
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Издание пишет, что с утра столкновения идут на западе Хартума, также столбы дыма поднимаются на юге суданской столицы. Местные источники рассказали изданию, что столкновения были зафиксированы и в центральной части Хартума.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.
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