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США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России - РИА Новости, 26.09.2024
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21:34 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ssha-1974951560.html
США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России
США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России - РИА Новости, 26.09.2024
США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России
США заявили ЕС, что предоставят кредит Украине на 20 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, если Брюссель увеличит срок... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:34
2024-09-26T21:34
экономика
украина
россия
сша
урсула фон дер ляйен
антон силуанов
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США заявили ЕС, что предоставят кредит Украине на 20 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, планируется увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС. "США заявили ЕС, что предоставят 20 миллиардов долларов в рамках крупного пакета помощи Украине от G7, если блок внесет коррективы в свой режим санкций против России", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, эти коррективы предполагают увеличение срока действия санкций. Однако, отмечает Блумберг, даже если Брюссель не пойдет на эти меры, Вашингтон все равно предоставит Украине кредит под замороженные российские активы, только его размер будет меньше. "Масштаб их (США) вклада будет зависеть о того, какие могут прийти от ЕС заверения того, что российские активы останутся замороженными", - пишет агентство, ссылаясь на неназванного американского чиновника. Согласно источникам агентства, Еврокомиссия предупредила страны-члены Евросоюза, что блок должен к концу октября завершить работу над законодательным предложением об увеличении сроков заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций. Это предложение должно впоследствии быть одобрено Европарламентом. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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экономика, украина, россия, сша, урсула фон дер ляйен, антон силуанов, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Россия, США, Урсула фон дер Ляйен, Антон Силуанов, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России

Bloomberg: США предоставят Киеву кредит, если ЕС увеличит санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США заявили ЕС, что предоставят кредит Украине на 20 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, планируется увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС.
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"США заявили ЕС, что предоставят 20 миллиардов долларов в рамках крупного пакета помощи Украине от G7, если блок внесет коррективы в свой режим санкций против России", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, эти коррективы предполагают увеличение срока действия санкций.
Однако, отмечает Блумберг, даже если Брюссель не пойдет на эти меры, Вашингтон все равно предоставит Украине кредит под замороженные российские активы, только его размер будет меньше.
"Масштаб их (США) вклада будет зависеть о того, какие могут прийти от ЕС заверения того, что российские активы останутся замороженными", - пишет агентство, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
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Согласно источникам агентства, Еврокомиссия предупредила страны-члены Евросоюза, что блок должен к концу октября завершить работу над законодательным предложением об увеличении сроков заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций. Это предложение должно впоследствии быть одобрено Европарламентом.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы
20 сентября, 13:30
 
ЭкономикаУкраинаРоссияСШАУрсула фон дер ЛяйенАнтон СилуановЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
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