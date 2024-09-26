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США пообещали, что продолжат помогать Израилю - РИА Новости, 26.09.2024
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18:02 26.09.2024 (обновлено: 18:17 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ssha-1974920873.html
США пообещали, что продолжат помогать Израилю
США пообещали, что продолжат помогать Израилю - РИА Новости, 26.09.2024
США пообещали, что продолжат помогать Израилю
США продолжат военную помощь Израилю, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:02
2024-09-26T18:17
в мире
сша
министерство обороны сша
израиль
ливан
ллойд остин
хезболла
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США продолжат военную помощь Израилю, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы привержены помощи Израилю с самого начала. Предоставлению необходимого, чтобы они могли защитить свою территорию. Это не изменилось и не изменится в будущем", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт Пентагона.Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день.В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, израиль, ливан, ллойд остин, хезболла, евросоюз
В мире, США, Министерство обороны США, Израиль, Ливан, Ллойд Остин, Хезболла, Евросоюз
США пообещали, что продолжат помогать Израилю

Пентагон: США продолжат поставлять Израилю все необходимое для защиты территории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Тель-Авиве
Здание посольства США в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства США в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США продолжат военную помощь Израилю, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы привержены помощи Израилю с самого начала. Предоставлению необходимого, чтобы они могли защитить свою территорию. Это не изменилось и не изменится в будущем", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт Пентагона.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
США не помогают Израилю в операциях против Ливана, заявил Пентагон
25 сентября, 21:23
Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В США считают, что войны между Израилем и Ливаном все еще можно избежать
20 сентября, 18:05
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАИзраильЛиванЛлойд ОстинХезболлаЕвросоюз
 
 
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