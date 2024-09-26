https://ria.ru/20240926/ssha-1974920873.html

США пообещали, что продолжат помогать Израилю

США пообещали, что продолжат помогать Израилю - РИА Новости, 26.09.2024

США пообещали, что продолжат помогать Израилю

США продолжат военную помощь Израилю, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:02

2024-09-26T18:02

2024-09-26T18:17

в мире

сша

министерство обороны сша

израиль

ливан

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хезболла

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США продолжат военную помощь Израилю, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы привержены помощи Израилю с самого начала. Предоставлению необходимого, чтобы они могли защитить свою территорию. Это не изменилось и не изменится в будущем", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт Пентагона.Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день.В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

https://ria.ru/20240920/blizhniyvostok-1973895295.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, израиль, ливан, ллойд остин, хезболла, евросоюз