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Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны - РИА Новости, 26.09.2024
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00:28 26.09.2024 (обновлено: 00:29 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ssha-1974726524.html
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны - РИА Новости, 26.09.2024
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны
Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:28
2024-09-26T00:29
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют результаты голосования. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден. Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами". Белый дом поддержал проект. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября, временный продлевает финансирование федеральных органов до 20 декабря.
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны

Сенат вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет США

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют результаты голосования.
Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.
Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами". Белый дом поддержал проект.
Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября, временный продлевает финансирование федеральных органов до 20 декабря.
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