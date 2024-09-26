https://ria.ru/20240926/ssha-1974726524.html

Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны

Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны - РИА Новости, 26.09.2024

Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны

Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:28

2024-09-26T00:28

2024-09-26T00:29

сша

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют результаты голосования. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден. Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами". Белый дом поддержал проект. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября, временный продлевает финансирование федеральных органов до 20 декабря.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967685691.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, в мире