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Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны - РИА Новости, 26.09.2024
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны
Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:28
2024-09-26T00:28
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют результаты голосования. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден. Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами". Белый дом поддержал проект. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября, временный продлевает финансирование федеральных органов до 20 декабря.
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сша, джо байден, в мире
Американские сенаторы поддержали временный бюджет страны
Сенат вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет США
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей одобрил временный бюджет страны, призванный избежать перебоев в финансировании правительства, свидетельствуют результаты голосования.
Теперь документ должен подписать президент Джо Байден
.
Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами". Белый дом поддержал проект.
Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября, временный продлевает финансирование федеральных органов до 20 декабря.