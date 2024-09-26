https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974833208.html

Российским войскам остались считаные километры до Покровска, заявили в ДНР

Российским войскам остались считаные километры до Покровска, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024

Российским войскам остались считаные километры до Покровска, заявили в ДНР

Российские войска находятся уже на расстоянии нескольких километров от Покровска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:16

2024-09-26T13:16

2024-09-26T14:47

специальная военная операция на украине

покровск

вооруженные силы украины

безопасность

красноармейск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска находятся уже на расстоянии нескольких километров от Покровска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считаные километры, потому что вот ребята наши, дээргэшники, разведчики, говорят, что они уже, что называется, бродят рядышком с этим населенным пунктом", — сказал он.По словам Кимаковского, после недавней перегруппировки, во время которой со стороны российских подразделений продолжался серьезный огневой контакт, оборона противника трещит.На минувшей неделе советник главы ДНР сообщал, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

покровск, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, донецкая народная республика