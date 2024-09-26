https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974833208.html
Российским войскам остались считаные километры до Покровска, заявили в ДНР
Российским войскам остались считаные километры до Покровска, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
Российским войскам остались считаные километры до Покровска, заявили в ДНР
Российские войска находятся уже на расстоянии нескольких километров от Покровска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:16
2024-09-26T13:16
2024-09-26T14:47
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красноармейск
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска находятся уже на расстоянии нескольких километров от Покровска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считаные километры, потому что вот ребята наши, дээргэшники, разведчики, говорят, что они уже, что называется, бродят рядышком с этим населенным пунктом", — сказал он.По словам Кимаковского, после недавней перегруппировки, во время которой со стороны российских подразделений продолжался серьезный огневой контакт, оборона противника трещит.На минувшей неделе советник главы ДНР сообщал, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html
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РИА Новости
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покровск, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Покровск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
Российским войскам остались считаные километры до Покровска, заявили в ДНР
Кимаковский: оборона ВСУ в Покровске "трещит", до города считаные километры
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Российские войска находятся уже на расстоянии нескольких километров от Покровска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала
.
"Мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считаные километры, потому что вот ребята наши, дээргэшники, разведчики, говорят, что они уже, что называется, бродят рядышком с этим населенным пунктом", — сказал он.
По словам Кимаковского, после недавней перегруппировки, во время которой со стороны российских подразделений продолжался серьезный огневой контакт, оборона противника трещит.
Красноармейск (украинское название — Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Здесь расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят маршруты, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
На минувшей неделе советник главы ДНР сообщал, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск, теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы.