https://ria.ru/20240926/sotsobekt-1974772077.html

Первый социальный объект открыли на левом берегу Дона в Ростове

Первый социальный объект открыли на левом берегу Дона в Ростове - РИА Новости, 26.09.2024

Первый социальный объект открыли на левом берегу Дона в Ростове

Первый социальный объект - детский сад на 200 мест - открыли на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:46

2024-09-26T10:46

2024-09-26T10:46

ростовская область

ростов-на-дону

дон

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Первый социальный объект - детский сад на 200 мест - открыли на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "У жителей нового микрорайона на левом берегу - долгожданное событие. Мы открыли детский сад №23. Это первый социальный объект на Левобережье", - сказал он журналистам. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, из которых 35 мест предназначены для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сад оснащен современной мебелью и техникой. Есть музыкальный зал и спортивный залы, кабинеты психолога, учителя-логопеда, футбольное поле, пищеблок. Для детей организовано пятиразовое питание. Логвиненко отметил, что в особое внимание в учреждении уделено обеспечению безопасности. Здание детского сада оснащено современной системой пожарной сигнализации, камерами видеонаблюдения по фасаду здания. Организован пост охраны. Также, по данным администрации города, в 2025 году в микрорайоне на левом берегу планируется открыть школу на 1,1 тысячи мест. За счет средств инвестора разработана проектная документация на строительство еще одного детского сада и поликлиники. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по созданию экопарка с искусственными озерами. Предусмотрено строительство ряда объектов для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий.

https://ria.ru/20240828/zvanie-1969066318.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, дон, алексей логвиненко