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Первый социальный объект открыли на левом берегу Дона в Ростове
Первый социальный объект открыли на левом берегу Дона в Ростове - РИА Новости, 26.09.2024
Первый социальный объект открыли на левом берегу Дона в Ростове
Первый социальный объект - детский сад на 200 мест - открыли на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:46
2024-09-26T10:46
2024-09-26T10:46
ростовская область
ростов-на-дону
дон
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Первый социальный объект - детский сад на 200 мест - открыли на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "У жителей нового микрорайона на левом берегу - долгожданное событие. Мы открыли детский сад №23. Это первый социальный объект на Левобережье", - сказал он журналистам. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, из которых 35 мест предназначены для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сад оснащен современной мебелью и техникой. Есть музыкальный зал и спортивный залы, кабинеты психолога, учителя-логопеда, футбольное поле, пищеблок. Для детей организовано пятиразовое питание. Логвиненко отметил, что в особое внимание в учреждении уделено обеспечению безопасности. Здание детского сада оснащено современной системой пожарной сигнализации, камерами видеонаблюдения по фасаду здания. Организован пост охраны. Также, по данным администрации города, в 2025 году в микрорайоне на левом берегу планируется открыть школу на 1,1 тысячи мест. За счет средств инвестора разработана проектная документация на строительство еще одного детского сада и поликлиники. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по созданию экопарка с искусственными озерами. Предусмотрено строительство ряда объектов для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, дон, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Дон, Алексей Логвиненко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Первый социальный объект - детский сад на 200 мест - открыли на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"У жителей нового микрорайона на левом берегу - долгожданное событие. Мы открыли детский сад №23. Это первый социальный объект на Левобережье", - сказал он журналистам.
Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, из которых 35 мест предназначены для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сад оснащен современной мебелью и техникой. Есть музыкальный зал и спортивный залы, кабинеты психолога, учителя-логопеда, футбольное поле, пищеблок. Для детей организовано пятиразовое питание.
Логвиненко отметил, что в особое внимание в учреждении уделено обеспечению безопасности. Здание детского сада оснащено современной системой пожарной сигнализации, камерами видеонаблюдения по фасаду здания. Организован пост охраны.
Также, по данным администрации города, в 2025 году в микрорайоне на левом берегу планируется открыть школу на 1,1 тысячи мест. За счет средств инвестора разработана проектная документация на строительство
еще одного детского сада и поликлиники.
Кроме того, в настоящее время ведутся работы по созданию экопарка с искусственными озерами. Предусмотрено строительство ряда объектов для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий.