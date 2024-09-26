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"Россети Центр" и фонд "Энергия русского духа" будут сотрудничать - РИА Новости, 26.09.2024
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"Россети Центр" и фонд "Энергия русского духа" будут сотрудничать
"Россети Центр" и фонд "Энергия русского духа" будут сотрудничать - РИА Новости, 26.09.2024
"Россети Центр" и фонд "Энергия русского духа" будут сотрудничать
В рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя-2024" генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский и председатель правления фонда... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:18
2024-09-26T12:18
пресс-релизы
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МОСКВА, 26 сен - пресс-служба ПАО "Россети". В рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя-2024" генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский и председатель правления фонда "Энергия русского духа" Руслан Юсубов подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель взаимодействия - оказание помощи и социальной поддержки работникам энергетического комплекса, участвующим в восстановлении объектов, пострадавших в ходе вооруженного конфликта, ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям. В рамках соглашения приоритетными направлениями взаимодействия сторон станут содействие в социальной адаптации, реабилитации, оказании психологической помощи, повышении квалификации и трудоустройстве ветеранов. "В это непростое время никто не может оставаться в стороне. Подписанием данного соглашения мы подтверждаем свое участие в задаче, поставленной руководством страны. Мы окажем необходимую поддержку и создадим условия, обеспечивающие достойную жизнь нашим энергетикам-героям, участникам СВО и членам их семей. Только сообща, рука об руку, мы сможем преодолеть все трудности", — подчеркнул Маковский. "Это значимое событие для нас всех. Совместными усилиями мы будем делать важные и нужные вещи, чтобы обеспечить работникам отрасли необходимую поддержку", — сказал Юсубов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Россети Центр" и фонд "Энергия русского духа" будут сотрудничать

© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"Генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский и председатель Правления фонда "Энергия русского духа" Руслан Юсубов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Генеральный директор Россети Центр Игорь Маковский и председатель Правления фонда Энергия русского духа Руслан Юсубов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"
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МОСКВА, 26 сен - пресс-служба ПАО "Россети". В рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя-2024" генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский и председатель правления фонда "Энергия русского духа" Руслан Юсубов подписали соглашение о сотрудничестве.
Основная цель взаимодействия - оказание помощи и социальной поддержки работникам энергетического комплекса, участвующим в восстановлении объектов, пострадавших в ходе вооруженного конфликта, ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям.
В рамках соглашения приоритетными направлениями взаимодействия сторон станут содействие в социальной адаптации, реабилитации, оказании психологической помощи, повышении квалификации и трудоустройстве ветеранов.
"В это непростое время никто не может оставаться в стороне. Подписанием данного соглашения мы подтверждаем свое участие в задаче, поставленной руководством страны. Мы окажем необходимую поддержку и создадим условия, обеспечивающие достойную жизнь нашим энергетикам-героям, участникам СВО и членам их семей. Только сообща, рука об руку, мы сможем преодолеть все трудности", — подчеркнул Маковский.
"Это значимое событие для нас всех. Совместными усилиями мы будем делать важные и нужные вещи, чтобы обеспечить работникам отрасли необходимую поддержку", — сказал Юсубов.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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