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В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам

В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам - РИА Новости, 26.09.2024

В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам

Калининградская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы по двум собакам, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:27

2024-09-26T17:27

2024-09-26T17:35

происшествия

россия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 26 сен — РИА Новости. Калининградская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы по двум собакам, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Жительница поселка Косовка Калининградской области 21 сентября сообщила правоохранителям о том, что неизвестный стрелял в двух уличных собак. Пострадавшие животные по кличке Джульбарс и Джина были доставлены волонтерами в ветеринарную клинику со множественными ранениями. "Сотрудники полиции установили, что животные получили травмы в результате выстрелов, произведенных злоумышленником из хулиганских побуждений. Следователем ОМВД России "Зеленоградский" по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240426/zaderzhanie-1942543501.html

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происшествия, россия, калининградская область