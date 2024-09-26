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В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам - РИА Новости, 26.09.2024
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17:27 26.09.2024 (обновлено: 17:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/sobaka-1974913416.html
В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам
В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам - РИА Новости, 26.09.2024
В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам
Калининградская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы по двум собакам, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:27
2024-09-26T17:35
происшествия
россия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 26 сен — РИА Новости. Калининградская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы по двум собакам, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Жительница поселка Косовка Калининградской области 21 сентября сообщила правоохранителям о том, что неизвестный стрелял в двух уличных собак. Пострадавшие животные по кличке Джульбарс и Джина были доставлены волонтерами в ветеринарную клинику со множественными ранениями. "Сотрудники полиции установили, что животные получили травмы в результате выстрелов, произведенных злоумышленником из хулиганских побуждений. Следователем ОМВД России "Зеленоградский" по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, россия, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининградская область
В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по собакам

В Калининградской области возбудили дело из-за стрельбы по двум собакам

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомные собаки на улице
Бездомные собаки на улице - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки на улице. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 26 сен — РИА Новости. Калининградская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы по двум собакам, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Жительница поселка Косовка Калининградской области 21 сентября сообщила правоохранителям о том, что неизвестный стрелял в двух уличных собак. Пострадавшие животные по кличке Джульбарс и Джина были доставлены волонтерами в ветеринарную клинику со множественными ранениями.
"Сотрудники полиции установили, что животные получили травмы в результате выстрелов, произведенных злоумышленником из хулиганских побуждений. Следователем ОМВД России "Зеленоградский" по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника", - говорится в сообщении ведомства.
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