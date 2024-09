https://ria.ru/20240926/smi-1974835441.html

"Четкая угроза". Западные СМИ забили тревогу после нового заявления Путина

"Четкая угроза". Западные СМИ забили тревогу после нового заявления Путина - РИА Новости, 26.09.2024

"Четкая угроза". Западные СМИ забили тревогу после нового заявления Путина

Ведущие мировые СМИ увидели в уточнении ядерной доктрины России четкий сигнал Западу, меры дополнительного сдерживания и якобы новые угрозы Киеву и его... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:25

2024-09-26T13:25

2024-09-26T13:57

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий медведев

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974699917_0:181:3177:1968_1920x0_80_0_0_1845e5918612e126a12847da8ded1a93.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ увидели в уточнении ядерной доктрины России четкий сигнал Западу, меры дополнительного сдерживания и якобы новые угрозы Киеву и его союзникам, по мнению западной прессы, обновленная доктрина может привести к изменению действий Украины в конфликте. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны. Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь". Угроза и сдерживаниеПосле слов Путина формулировки об "угрозе" по отношению к Украине и ее западным союзникам появились во многих материалах мировых изданий. Газета Washington Post посчитала объявление "новой ядерной угрозой в отношении Запада и Украины", которая последовала после якобы "волны угроз по ядерной тематике" из РФ на фоне просьб Киева разрешить использовать западное оружие для ударов вглубь территории РФ. При этом Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Британская газета Financial Times назвала якобы "угрозу" РФ "резкой" и "четкой", а американское издание Semafor посчитало российское предупреждение Западу "суровым". Как пишет издание, "угрозы, которые, как ожидается, будут закреплены в российской доктрине, стали одними из наиболее прямых, которые президент выдвинул в отношении применения ядерного оружия с момента" начала СВО. Газета New York Times увидела в изменениях якобы "эскалацию" усилий Москвы по предотвращению расширения военной помощи США Украине. Издание также предположило, что формулировки вносимых изменений якобы являются явной отсылкой к Украине, которую поддерживают такие страны, как США и Британия. При этом РФ не раз заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". В Москве отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Западные СМИ отмечают в своих статьях, что Украина является неядерным государством, которое на протяжении нескольких лет получает поддержку США и других стран, обладающих ядерным оружием. Газета Washington Post также обращает внимание читателей на то, что в последнее время диалог Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями практически сошел на нет, а "ядерный шантаж возрос". В РФ не раз отмечали, что тотальное разрушение договорённостей в сфере контроля над вооружениями произошло по вине США, стоящих во главе блока НАТО. В Москве заявляли, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Один из аналитиков, поговоривших с New York Times, посчитал очевидным, что изменения в доктрину РФ были объявлены в качестве якобы дополнительного сдерживания Запада и Украины. Тем не менее, Washington Post пишет, что в международном сообществе на данный момент полагают, что заявления не должны перейти в нечто большее, чем угрозы. Гибкость и расширение Британская Times написала, что Россия, объявив об изменениях в доктрине, попыталась якобы усилить ядерную напряженность по поводу конфликта на Украине в преддверии переговоров Владимира Зеленского в Белом доме о применении западных ракет для ударов вглубь России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности. Washington Post считает, что после изменений доктрина станет более гибкой и якобы "в какой-то мере расширится". По мнению аналитика, которое приводит издание, доктрина могла быть изменена в том числе для того, чтобы создать некую степень "неопределенности и неоднозначности" ответа. В то же время издание осознает, что использование ядерного оружия является для РФ далеко не предпочтительным вариантом. Последствие уговоров Зеленского в США или "плана победы" Газета New York Times пишет, что обсуждения возможности применения ядерного оружия Россией назрели именно на это неделе, когда Зеленский в США выпрашивает разрешения на использование дальнобойного оружия Запада. Британская Telegraph присоединилась к мнению других, написав, что предупреждения, которые можно было услышать во время объявления изменений в доктрине РФ, по всей видимости, направлены против Зеленского, который должен встретиться с президентом США Джо Байденом в четверг в попытке добиться разрешения на применение ракет большой дальности американского производства для ударов по России. Испанская газета ABC также не посчитала совпадением, что заявление из РФ прозвучало именно в тот момент, когда Украина запросила у своих союзников разрешение на удары по РФ западным оружием. Daily Mail написала, что изменения в доктрину вносятся в момент, когда Зеленский прибыл в США, чтобы представить свой так называемый "план победы", который западные СМИ уже назвали лишь списком желаний Зеленского и "переупаковкой" старых просьб об оружии. Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat посчитала, что предложенные изменения в принципах возможности использования Россией ядерного оружия существенно повлияют на Украину и удары, которые она наносит по России. В РФ ранее выражали надежду, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории РФ западными вооружениями. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.

https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720062.html

https://ria.ru/20240926/rogov-1974772482.html

https://ria.ru/20240925/putin-1974707333.html

https://ria.ru/20240926/peskov-1974827318.html

https://ria.ru/20240925/medvedev-1974720944.html

https://ria.ru/20240926/peskov-1974824994.html

https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, нато, вооруженные силы украины