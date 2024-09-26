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В Словакии проверят здания судов после сообщения о бомбе - РИА Новости, 26.09.2024
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17:55 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/slovakija-1974919621.html
В Словакии проверят здания судов после сообщения о бомбе
В Словакии проверят здания судов после сообщения о бомбе - РИА Новости, 26.09.2024
В Словакии проверят здания судов после сообщения о бомбе
Полиция в Словакии проверяет суды, аэропорты и банковские отделения после сообщения о якобы заложенной в их зданиях бомбе, сообщил портал Tvnoviny.sk. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:55
2024-09-26T17:55
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БРАТИСЛАВА, 26 сен - РИА Новости. Полиция в Словакии проверяет суды, аэропорты и банковские отделения после сообщения о якобы заложенной в их зданиях бомбе, сообщил портал Tvnoviny.sk. "Полиция проверяет угрозу взрыва в судах, аэропортах, отделениях банка и поезде", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, полиция начала проверку зданий судов после обеда, неизвестные также сообщили о бомбе в аэропортах, отделениях одного из банков, а также в поезде из Трнавы в Попрад. Словацкие школы, костелы, аэропорты, суды и другие учреждения в последнее время получают многочисленные угрозы о якобы заложенных там взрывных устройствах. В начале сентября порядка 270 школ в Словакии два дня подряд получали сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Угроза взрыва ни в одной из школ после проверки не подтвердилась. Полиция в сентябре проверяла костелы на востоке Словакии из-за поступивших в их адрес угроз минирования, они также подтверждены не были. Аналогичные угрозы в сентябре получали и три железнодорожных вокзала в Словакии, полиция взрывные устройства не нашла.
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в мире, словакия, трнава
В мире, Словакия, Трнава
В Словакии проверят здания судов после сообщения о бомбе

Tvnoviny.sk: в Словакии проверяют суды и аэропорты после сообщения о бомбе

© AP Photo / Denes ErdosПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Полицейский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 26 сен - РИА Новости. Полиция в Словакии проверяет суды, аэропорты и банковские отделения после сообщения о якобы заложенной в их зданиях бомбе, сообщил портал Tvnoviny.sk.
"Полиция проверяет угрозу взрыва в судах, аэропортах, отделениях банка и поезде", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, полиция начала проверку зданий судов после обеда, неизвестные также сообщили о бомбе в аэропортах, отделениях одного из банков, а также в поезде из Трнавы в Попрад.
Словацкие школы, костелы, аэропорты, суды и другие учреждения в последнее время получают многочисленные угрозы о якобы заложенных там взрывных устройствах. В начале сентября порядка 270 школ в Словакии два дня подряд получали сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Угроза взрыва ни в одной из школ после проверки не подтвердилась. Полиция в сентябре проверяла костелы на востоке Словакии из-за поступивших в их адрес угроз минирования, они также подтверждены не были. Аналогичные угрозы в сентябре получали и три железнодорожных вокзала в Словакии, полиция взрывные устройства не нашла.
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