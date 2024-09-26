https://ria.ru/20240926/sk-1974826083.html

Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК

Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК - РИА Новости, 26.09.2024

Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК

Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трёх чтениях законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:48

2024-09-26T12:48

2024-09-26T12:53

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

политика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трёх чтениях законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет.В Госдуму проект внес президент РФ Владимир Путин.Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в проекте федерального закона.

https://ria.ru/20240926/sk-1974765491.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), политика