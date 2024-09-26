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Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК - РИА Новости, 26.09.2024
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12:48 26.09.2024 (обновлено: 12:53 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/sk-1974826083.html
Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК
Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК - РИА Новости, 26.09.2024
Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК
Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трёх чтениях законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:48
2024-09-26T12:53
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
политика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трёх чтениях законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет.В Госдуму проект внес президент РФ Владимир Путин.Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в проекте федерального закона.
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россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), политика
Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Политика
Госдума приняла закон о возможности продления срока службы главы СК

ГД приняла закон о возможности продлить срок службы главы СК, достигшего 70 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трёх чтениях законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет.
В Госдуму проект внес президент РФ Владимир Путин.
Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в проекте федерального закона.
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РоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Политика
 
 
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