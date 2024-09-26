Сийярто раскритиковал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла"
Сийярто назвал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла" недружественным шагом
Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Внезапная остановка Украиной транзита нефти "Лукойла" - это недружественное поведение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС – ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой. Словакия и мы обратились за помощью к Европейской комиссии, и я думаю, что для них было бы естественно отстаивать интересы своих членов. Но вместо этого они сказали, что это не проблема", – сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН.
Венгрии, отметил Сийярто, в этой связи пришлось внести изменения в контракт, "взять на себя больше рисков" и более тяжелое финансовое бремя.
"В итоге мы оказались в менее выгодной ситуации, чем были раньше. Но, конечно, безопасность поставок имеет первостепенное значение, поэтому у нас все получилось. Однако помощи от Европейского союза не было, а поведение Украины было не дружественным", – подытожил он.
Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).