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Сийярто раскритиковал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла" - РИА Новости, 26.09.2024
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06:53 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974744164.html
Сийярто раскритиковал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла"
Сийярто раскритиковал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла" - РИА Новости, 26.09.2024
Сийярто раскритиковал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла"
Внезапная остановка Украиной транзита нефти "Лукойла" - это недружественное поведение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:53
2024-09-26T06:53
украина
венгрия
словакия
петер сийярто
лукойл
евросоюз
цены на нефть
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Внезапная остановка Украиной транзита нефти "Лукойла" - это недружественное поведение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС – ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой. Словакия и мы обратились за помощью к Европейской комиссии, и я думаю, что для них было бы естественно отстаивать интересы своих членов. Но вместо этого они сказали, что это не проблема", – сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН. Венгрии, отметил Сийярто, в этой связи пришлось внести изменения в контракт, "взять на себя больше рисков" и более тяжелое финансовое бремя. "В итоге мы оказались в менее выгодной ситуации, чем были раньше. Но, конечно, безопасность поставок имеет первостепенное значение, поэтому у нас все получилось. Однако помощи от Европейского союза не было, а поведение Украины было не дружественным", – подытожил он. Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974743415.html
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украина, венгрия, словакия, петер сийярто, лукойл, евросоюз, цены на нефть
Украина, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Цены на нефть
Сийярто раскритиковал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла"

Сийярто назвал остановку Украиной транзита нефти "Лукойла" недружественным шагом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Внезапная остановка Украиной транзита нефти "Лукойла" - это недружественное поведение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС – ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой. Словакия и мы обратились за помощью к Европейской комиссии, и я думаю, что для них было бы естественно отстаивать интересы своих членов. Но вместо этого они сказали, что это не проблема", – сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Сийярто прокомментировал остановку Украиной транзита нефти из России
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Венгрии, отметил Сийярто, в этой связи пришлось внести изменения в контракт, "взять на себя больше рисков" и более тяжелое финансовое бремя.
"В итоге мы оказались в менее выгодной ситуации, чем были раньше. Но, конечно, безопасность поставок имеет первостепенное значение, поэтому у нас все получилось. Однако помощи от Европейского союза не было, а поведение Украины было не дружественным", – подытожил он.
Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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УкраинаВенгрияСловакияПетер СийяртоЛУКОЙЛЕвросоюзЦены на нефть
 
 
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