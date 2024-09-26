Сийярто прокомментировал остановку Украиной транзита нефти из России
Сийярто: если Украина хочет в ЕС, ей не стоило перекрывать транзит нефти из РФ
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то в Будапеште не ждут от нее поведения, подобного остановке транзита нефти "Лукойла" из России в Венгрию, сообщил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Если Украина хочет вступить в Европейский союз, мы не ждем, что она будет вести себя так со странами-членами ЕС. Одним шагом они поставили под угрозу безопасность поставок нефти для двух стран-членов ЕС. Моя проблема в том, что если это случилось однажды, то может случиться и снова", – сказал Сийярто на полях Генассамблеи ООН.
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При этом министр отметил, что если бы Украина заранее сообщила о проблеме и предложила найти решение, "ситуация была бы совершенно иной".
"Так не поступают с союзниками", – добавил Сийярто.
Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).