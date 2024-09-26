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Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине
Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 26.09.2024
Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине
Венгрия надеется, что инициативы КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены наряду с остальными, и считает, что в данном вопросе не РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T02:03
2024-09-26T02:03
2024-09-26T02:03
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Венгрия надеется, что инициативы КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены наряду с остальными, и считает, что в данном вопросе не должен действовать принцип "эксклюзивности", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Я хотел бы выразить высокую оценку действиям Китая и Бразилии, подготовивших свой мирный план, и мы надеемся, что данный план также будет изучен", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. По словам венгерского министра, Будапешт считает недопустимым тот факт, что некоторые страны считают одни мирные инициативы по Украине в большей степени заслуживающими рассмотрения, нежели другие. "Абсолютно все инициативы такого рода необходимо обсуждать", - констатировал Сийярто.
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китай, петер сийярто, оон, бразилия, украина, в мире
Китай, Петер Сийярто, ООН, Бразилия, Украина, В мире
Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине
Сийярто надеется, что инициативы КНР и Бразилии по Украине заслужат изучения