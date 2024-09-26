https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733431.html

Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине

Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 26.09.2024

Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине

Венгрия надеется, что инициативы КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены наряду с остальными, и считает, что в данном вопросе не РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T02:03

2024-09-26T02:03

2024-09-26T02:03

китай

петер сийярто

оон

бразилия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости. Венгрия надеется, что инициативы КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены наряду с остальными, и считает, что в данном вопросе не должен действовать принцип "эксклюзивности", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Я хотел бы выразить высокую оценку действиям Китая и Бразилии, подготовивших свой мирный план, и мы надеемся, что данный план также будет изучен", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. По словам венгерского министра, Будапешт считает недопустимым тот факт, что некоторые страны считают одни мирные инициативы по Украине в большей степени заслуживающими рассмотрения, нежели другие. "Абсолютно все инициативы такого рода необходимо обсуждать", - констатировал Сийярто.

https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974733318.html

https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733015.html

китай

бразилия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, петер сийярто, оон, бразилия, украина, в мире