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Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 26.09.2024
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02:03 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733431.html
Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине
Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 26.09.2024
Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине
Венгрия надеется, что инициативы КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены наряду с остальными, и считает, что в данном вопросе не РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T02:03
2024-09-26T02:03
китай
петер сийярто
оон
бразилия
украина
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Венгрия надеется, что инициативы КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены наряду с остальными, и считает, что в данном вопросе не должен действовать принцип "эксклюзивности", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Я хотел бы выразить высокую оценку действиям Китая и Бразилии, подготовивших свой мирный план, и мы надеемся, что данный план также будет изучен", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. По словам венгерского министра, Будапешт считает недопустимым тот факт, что некоторые страны считают одни мирные инициативы по Украине в большей степени заслуживающими рассмотрения, нежели другие. "Абсолютно все инициативы такого рода необходимо обсуждать", - констатировал Сийярто.
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974733318.html
https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733015.html
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китай, петер сийярто, оон, бразилия, украина, в мире
Китай, Петер Сийярто, ООН, Бразилия, Украина, В мире
Сийярто рассказал о надеждах на инициативы Китая и Бразилии по Украине

Сийярто надеется, что инициативы КНР и Бразилии по Украине заслужат изучения

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Венгрия надеется, что инициативы КНР и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены наряду с остальными, и считает, что в данном вопросе не должен действовать принцип "эксклюзивности", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Я хотел бы выразить высокую оценку действиям Китая и Бразилии, подготовивших свой мирный план, и мы надеемся, что данный план также будет изучен", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Глава МИД Венгрии назвал санкции против России бессмысленными
02:00
По словам венгерского министра, Будапешт считает недопустимым тот факт, что некоторые страны считают одни мирные инициативы по Украине в большей степени заслуживающими рассмотрения, нежели другие.
"Абсолютно все инициативы такого рода необходимо обсуждать", - констатировал Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине
01:55
 
КитайПетер СийяртоООНБразилияУкраинаВ мире
 
 
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