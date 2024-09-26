https://ria.ru/20240926/shvejtsarija-1974865053.html

Посол России: Швейцария все больше отказывается от нейтрального статуса

Посол России: Швейцария все больше отказывается от нейтрального статуса - РИА Новости, 26.09.2024

Посол России: Швейцария все больше отказывается от нейтрального статуса

Дрейф Швейцарской Конфедерации в сторону НАТО проявляется все более отчетливо, что подтверждает заявления руководства России о том, что Швейцария всё больше... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:52

2024-09-26T14:52

2024-09-26T14:52

в мире

швейцария

россия

берн (кантон)

сергей гармонин

сергей лавров

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости. Дрейф Швейцарской Конфедерации в сторону НАТО проявляется все более отчетливо, что подтверждает заявления руководства России о том, что Швейцария всё больше отказывается от своего нейтрального статуса, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин. В конце августа эксперты, назначенные президентом Швейцарии Виолой Амхерд для разработки новой политики безопасности, предложили Берну укрепить сотрудничество в области безопасности с НАТО. Швейцарское правительство также выразило желание присоединиться к проекту "военного Шенгена" ЕС. В сентябре швейцарские ВВС участвовали в учениях с ВВС США, Франции и Италии. Затем глава Государственного секретариата по вопросам безопасности от министерства обороны Швейцарии Маркус Мэдер заявил, что запрет на повторный экспорт в третьи страны швейцарского оружия наносит вред репутации оборонной индустрии страны. "Дрейф проявляется все более отчетливо, вы сами назвали, что минобороны и многие политические фигуры Швейцарии выступают за то, чтобы Швейцария принимала все более активное участие в совместных с НАТО маневрах. Все более и более проявляются стремления определенных кругов стать активным, поддерживающим активизацию связи со странами НАТО. Это лишнее подтверждение того, о чем я говорил, наши руководители уже давно заявили о том, что Швейцария все больше и больше отказывается от своего нейтрального статуса и мы уже не можем рассматривать ее, как нейтральное государство, которым она была раньше", - сказал он. Гармонин отметил, что Швейцария очень много выигрывала от своего нейтралитета, поскольку многие важные международные переговоры проходили в Швейцарии, когда страны рассматривали её как нейтрального медиатора и фасилитатора. "А о каком нейтральном медиаторе и фасилитаторе можно вести речь, когда страна открыто скатывается в сторону открытого сотрудничества с блоком НАТО?" - задался дипломат вопросом. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1973017807.html

https://ria.ru/20240828/shveytsariya-1969020793.html

швейцария

россия

берн (кантон)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей гармонин, сергей лавров, нато, евросоюз, оон