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В Красноярском крае по просьбам жителей строят новую школу - РИА Новости, 26.09.2024
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08:18 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/shkola-1974748790.html
В Красноярском крае по просьбам жителей строят новую школу
В Красноярском крае по просьбам жителей строят новую школу - РИА Новости, 26.09.2024
В Красноярском крае по просьбам жителей строят новую школу
Новую школу строят в Емельяновском районе Красноярского края по просьбам жителей, также будет капитально отремонтирован проблемный участок дороги, ход работ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:18
2024-09-26T08:18
общество
россия
красноярский край
емельяновский район
анатолий серышев
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КЕМЕРОВО, 26 сен – РИА Новости. Новую школу строят в Емельяновском районе Красноярского края по просьбам жителей, также будет капитально отремонтирован проблемный участок дороги, ход работ проверил заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Александр Орехов, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. "Заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Александр Орехов совершил рабочий визит в Красноярский край. Совместно с членами правительства региона он провел прием граждан по обращениям, поступившим на имя президента России. В частности, Александр Орехов обсудил строительство школы с жителями Емельяновского района", – говорится в сообщении. Как уточнили в управлении, в поселке Солонцы проживают около 9 тысяч человек, работает одна школа, рассчитанная на 622 учащихся. Сейчас в образовательном учреждении в две смены обучаются более 700 школьников. В марте 2023 года по госпрограмме Красноярского края "Развитие образования" в поселке начали строить новую школу на 505 учащихся. "Заместитель полпреда побывал на объекте. Строительная готовность составляет 40%. Завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году, а открыть новую школу для учеников – в январе 2026 года", – говорится в релизе. В приемную президента России за содействием в ремонте участка автодороги обратились и жители села Никольское. Дорога соединяет населенные пункты Емельяново – Никольское – Талое и находится в неудовлетворительном состоянии. "В рамках краевой государственной программы "Развитие транспортной системы" разработана проектная документация на капитальный ремонт проблемного участка дороги", – добавляется в сообщении. Работа начнется летом 2025 года: на транзитном участке протяженностью 900 метров отремонтируют асфальтобетонное покрытие, проложат тротуары, обустроят остановочные пункты, проведут освещение и установят дорожные знаки, уточнили в пресс-службе. "Необходимо сдать объекты в срок, провести все работы максимально качественно и ответственно. Строительство и модернизация социально значимой инфраструктуры в регионах Сибири находится на личном контроле полномочного представителя Анатолия Серышева", – приводятся в сообщении слова Орехова.
https://ria.ru/20240523/krasnoyarskiy_kray-1947795984.html
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красноярский край
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общество, россия, красноярский край, емельяновский район, анатолий серышев
Общество, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, Анатолий Серышев
В Красноярском крае по просьбам жителей строят новую школу

В Емельяновском районе Красноярского края по просьбам жителей строят новую школу

© "Петербургская Недвижимость"Школа
Школа - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© "Петербургская Недвижимость"
Школа. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 сен – РИА Новости. Новую школу строят в Емельяновском районе Красноярского края по просьбам жителей, также будет капитально отремонтирован проблемный участок дороги, ход работ проверил заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Александр Орехов, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
"Заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Александр Орехов совершил рабочий визит в Красноярский край. Совместно с членами правительства региона он провел прием граждан по обращениям, поступившим на имя президента России. В частности, Александр Орехов обсудил строительство школы с жителями Емельяновского района", – говорится в сообщении.
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Как уточнили в управлении, в поселке Солонцы проживают около 9 тысяч человек, работает одна школа, рассчитанная на 622 учащихся. Сейчас в образовательном учреждении в две смены обучаются более 700 школьников. В марте 2023 года по госпрограмме Красноярского края "Развитие образования" в поселке начали строить новую школу на 505 учащихся.
"Заместитель полпреда побывал на объекте. Строительная готовность составляет 40%. Завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году, а открыть новую школу для учеников – в январе 2026 года", – говорится в релизе.
В приемную президента России за содействием в ремонте участка автодороги обратились и жители села Никольское. Дорога соединяет населенные пункты Емельяново – Никольское – Талое и находится в неудовлетворительном состоянии.
"В рамках краевой государственной программы "Развитие транспортной системы" разработана проектная документация на капитальный ремонт проблемного участка дороги", – добавляется в сообщении.
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"Необходимо сдать объекты в срок, провести все работы максимально качественно и ответственно. Строительство и модернизация социально значимой инфраструктуры в регионах Сибири находится на личном контроле полномочного представителя Анатолия Серышева", – приводятся в сообщении слова Орехова.
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ОбществоРоссияКрасноярский крайЕмельяновский районАнатолий Серышев
 
 
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