https://ria.ru/20240926/sharlot-1974890111.html

Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота*

Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота* - РИА Новости, 26.09.2024

Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота*

Прокуратура Самарской области передала в облсуд дело певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), он обвинен в реабилитации... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:12

2024-09-26T16:12

2024-09-26T16:55

происшествия

самарская область

россия

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура Самарской области передала в облсуд дело певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), он обвинен в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в уничтожении официального документа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети интернет", частью 1 статьи 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", частью 1 статьи 325 УК РФ "Уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности", пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия"... Дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.Региональное следственное управление СК РФ поясняет, что по версии следствия, в 2023 году уроженец Самарской области неоднократно размещал в интернете на персональной странице в социальной сети, запрещенной на территории РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества."Также фигурант записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240711/rpts-1959008678.html

https://ria.ru/20240925/belgorod-1974653831.html

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происшествия, самарская область, россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, следственный комитет россии (ск рф)