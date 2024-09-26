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Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота* - РИА Новости, 26.09.2024
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16:12 26.09.2024 (обновлено: 16:55 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/sharlot-1974890111.html
Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота*
Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота* - РИА Новости, 26.09.2024
Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота*
Прокуратура Самарской области передала в облсуд дело певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), он обвинен в реабилитации... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:12
2024-09-26T16:55
происшествия
самарская область
россия
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура Самарской области передала в облсуд дело певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), он обвинен в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в уничтожении официального документа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети интернет", частью 1 статьи 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", частью 1 статьи 325 УК РФ "Уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности", пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия"... Дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.Региональное следственное управление СК РФ поясняет, что по версии следствия, в 2023 году уроженец Самарской области неоднократно размещал в интернете на персональной странице в социальной сети, запрещенной на территории РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества."Также фигурант записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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происшествия, самарская область, россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура в Самарской области передала в суд дело певца Шарлота*

Певца Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма и возбуждении ненависти

© Екатерина Мизулина/TelegramШарлот
Шарлот - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Екатерина Мизулина/Telegram
Шарлот. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура Самарской области передала в облсуд дело певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), он обвинен в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в уничтожении официального документа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети интернет", частью 1 статьи 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", частью 1 статьи 325 УК РФ "Уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности", пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия"... Дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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11 июля, 15:34
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
Региональное следственное управление СК РФ поясняет, что по версии следствия, в 2023 году уроженец Самарской области неоднократно размещал в интернете на персональной странице в социальной сети, запрещенной на территории РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества.
"Также фигурант записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.
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25 сентября, 16:41
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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25 сентября, 18:14
 
ПроисшествияСамарская областьРоссияЭдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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