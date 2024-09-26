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Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года - РИА Новости, 26.09.2024
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09:06 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/sentjabr-1974751939.html
Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года
Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года - РИА Новости, 26.09.2024
Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года
Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом она написала в своем... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:06
2024-09-26T09:06
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом она написала в своем Telegram-канале. "За первые 25 дней сентября средняя температура воздуха в Москве составила плюс 17,3 градуса, что выше нормы на пять градусов. Как бы ни сложилась синоптическая ситуация в последней пятидневке, сентябрь 2024 года станет самым теплым с 1879 года, с начала инструментальных наблюдений в столице", - написала Позднякова.Синоптик отметила, что пока текущий месяц числится в лидерах по дефициту осадков. Но последние выходные сентября лишат Москву возможности двойного рекорда.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года

Позднякова: сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДевушка отдыхает в Аптекарском огороде в Москве
Девушка отдыхает в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Девушка отдыхает в Аптекарском огороде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"За первые 25 дней сентября средняя температура воздуха в Москве составила плюс 17,3 градуса, что выше нормы на пять градусов. Как бы ни сложилась синоптическая ситуация в последней пятидневке, сентябрь 2024 года станет самым теплым с 1879 года, с начала инструментальных наблюдений в столице", - написала Позднякова.
Синоптик отметила, что пока текущий месяц числится в лидерах по дефициту осадков. Но последние выходные сентября лишат Москву возможности двойного рекорда.
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