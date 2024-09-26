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Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года

Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года - РИА Новости, 26.09.2024

Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года

Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом она написала в своем... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:06

2024-09-26T09:06

2024-09-26T09:06

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом она написала в своем Telegram-канале. "За первые 25 дней сентября средняя температура воздуха в Москве составила плюс 17,3 градуса, что выше нормы на пять градусов. Как бы ни сложилась синоптическая ситуация в последней пятидневке, сентябрь 2024 года станет самым теплым с 1879 года, с начала инструментальных наблюдений в столице", - написала Позднякова.Синоптик отметила, что пока текущий месяц числится в лидерах по дефициту осадков. Но последние выходные сентября лишат Москву возможности двойного рекорда.

https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода