https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html
Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций - РИА Новости, 26.09.2024
Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:16
2024-09-26T13:16
2024-09-26T13:23
в мире
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства."Добавлены пять новых судовых спецификаций… в рамках антироссийского санкционного режима", - говорится в документе.Великобритания также ввела рестрикции против двух судоходных компаний. Согласно обновленному списку санкций, новые рестрикции касаются компаний Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD и WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO.Санкции объясняются тем, что обе компании вовлечены в "поддержку правительства России за счет осуществления деятельности в стратегически важном для правительства России секторе, а именно в энергосекторе".
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974764507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, санкции в отношении россии
В мире, Великобритания, Санкции в отношении России
Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
Британия в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против пяти судов