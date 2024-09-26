https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html

Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций

Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций - РИА Новости, 26.09.2024

Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:16

2024-09-26T13:16

2024-09-26T13:23

в мире

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него пять судов, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства."Добавлены пять новых судовых спецификаций… в рамках антироссийского санкционного режима", - говорится в документе.Великобритания также ввела рестрикции против двух судоходных компаний. Согласно обновленному списку санкций, новые рестрикции касаются компаний Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD и WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO.Санкции объясняются тем, что обе компании вовлечены в "поддержку правительства России за счет осуществления деятельности в стратегически важном для правительства России секторе, а именно в энергосекторе".

https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974764507.html

https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974733318.html

великобритания

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, санкции в отношении россии