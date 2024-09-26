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Новак рассказал о перенаправлении поставок газа с Европы на другие рынки
Новак рассказал о перенаправлении поставок газа с Европы на другие рынки - РИА Новости, 26.09.2024
Новак рассказал о перенаправлении поставок газа с Европы на другие рынки
Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:55
2024-09-26T19:55
2024-09-26T19:55
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александр новак
сила сибири — 2
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак. Текущая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок, сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Напомню, что у нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Поэтому я думаю, что где-то 30-40% мы уже направили по другим направлениям", – добавил Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240924/kitay-1974497856.html
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экономика, россия, европа, москва, александр новак, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Европа, Москва, Александр Новак, Сила Сибири — 2
Новак рассказал о перенаправлении поставок газа с Европы на другие рынки
Новак: Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки