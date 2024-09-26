https://ria.ru/20240926/rossija-1974750929.html

В России за три года выявили 14 тысяч мигрантов с поддельными сертификатами

В России за три года выявили 14 тысяч мигрантов с поддельными сертификатами - РИА Новости, 26.09.2024

В России за три года выявили 14 тысяч мигрантов с поддельными сертификатами

В России за три года выявлено около 14 тысяч мигрантов с сертификатом, при этом по факту не владеющих русским языком, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:47

2024-09-26T08:47

2024-09-26T08:47

общество

россия

ирина волк

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России за три года выявлено около 14 тысяч мигрантов с сертификатом, при этом по факту не владеющих русским языком, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Территориальными органами МВД России при рассмотрении таких обращений периодически выявляются иностранцы, которые не владеют русским языком на минимальном уровне, но при этом имеют соответствующие сертификаты. За последние три года органами внутренних дел при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации выявлено порядка 14 тысяч подобных фактов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в связи с этим МВД России проводится работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов. Также Волк напомнила, что при обращении за получением в РФ миграционных статусов и приеме в гражданство иностранные граждане обязаны подтвердить владение русским языком. Иностранным гражданам, имеющим сертификаты, но явно не владеющим русским языком, в приеме заявлений о предоставлении миграционных статусов отказывается, соответствующая информация направляется в Рособрнадзор.

https://ria.ru/20240923/domodedovo-1974220800.html

https://ria.ru/20240923/sokolniki-1974281179.html

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общество, россия, ирина волк, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)