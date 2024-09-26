https://ria.ru/20240926/rossija-1974750331.html

Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД

Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2024

Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД

РФ ведет переговоры с различными странами относительно строительства Трансафганской железной дороги, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:34

2024-09-26T08:34

2024-09-26T08:34

россия

москва

андрей руденко

алексей оверчук

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. РФ ведет переговоры с различными странами относительно строительства Трансафганской железной дороги, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. "Что касается Трансафганской железной дороги, то ее конкретные параметры, в том числе маршрут, являются предметом переговоров по линии профильных ведомств. Скажу лишь, что переговоры со всеми заинтересованными странами ведутся", - сказал он. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва готова принять участие в проекте Трансафганской железной дороги. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20240902/putin-1969942391.html

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россия, москва, андрей руденко, алексей оверчук