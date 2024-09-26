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Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2024
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08:34 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rossija-1974750331.html
Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД
Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2024
Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД
РФ ведет переговоры с различными странами относительно строительства Трансафганской железной дороги, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:34
2024-09-26T08:34
россия
москва
андрей руденко
алексей оверчук
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. РФ ведет переговоры с различными странами относительно строительства Трансафганской железной дороги, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. "Что касается Трансафганской железной дороги, то ее конкретные параметры, в том числе маршрут, являются предметом переговоров по линии профильных ведомств. Скажу лишь, что переговоры со всеми заинтересованными странами ведутся", - сказал он. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва готова принять участие в проекте Трансафганской железной дороги. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20240902/putin-1969942391.html
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россия, москва, андрей руденко, алексей оверчук
Россия, Москва, Андрей Руденко, Алексей Оверчук
Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге, заявили в МИД

МИД: Россия ведет переговоры по Трансафганской ж/д с разными странами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. РФ ведет переговоры с различными странами относительно строительства Трансафганской железной дороги, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Что касается Трансафганской железной дороги, то ее конкретные параметры, в том числе маршрут, являются предметом переговоров по линии профильных ведомств. Скажу лишь, что переговоры со всеми заинтересованными странами ведутся", - сказал он.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва готова принять участие в проекте Трансафганской железной дороги.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговоры о важном во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин напомнил о планах развития железных дорог
2 сентября, 11:56
 
РоссияМоскваАндрей РуденкоАлексей Оверчук
 
 
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