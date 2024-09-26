https://ria.ru/20240926/reuters-1974901261.html

ОПЕК+ начнет увеличивать добычу нефти в декабре, пишет Reuters

ОПЕК+ начнет увеличивать добычу нефти в декабре, пишет Reuters - РИА Новости, 26.09.2024

ОПЕК+ начнет увеличивать добычу нефти в декабре, пишет Reuters

ОПЕК+ планирует приступить к увеличению добычи нефти в декабре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в организации. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:54

2024-09-26T16:54

2024-09-26T16:54

экономика

иран

саудовская аравия

опек

венесуэла

цены на нефть

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ОПЕК+ планирует приступить к увеличению добычи нефти в декабре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в организации. "ОПЕК+ намерена приступить к увеличению добычи нефти в декабре, поскольку его влияние будет незначительным, если в сентябре и последующие месяцы будет реализован план некоторых членов по более значительным сокращениям для компенсации чрезмерной добычи", - пишет агентство. По словам источников Рейтер, увеличение добычи в декабре связано не с восстановлением доли рынка, а с тем, что небольшое количество стран постепенно сворачивают добровольные сокращения. Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, несмотря на риск долгосрочно низких цен. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь.

https://ria.ru/20240902/opek-1969889788.html

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иран

саудовская аравия

венесуэла

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экономика, иран, саудовская аравия, опек, венесуэла, цены на нефть