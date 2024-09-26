https://ria.ru/20240926/rets-1974827095.html

РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе

РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе - РИА Новости, 26.09.2024

РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе

Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта (ЦПЭ) города Севастополя требований к услугам,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:50

2024-09-26T12:50

2024-09-26T12:50

технологии

севастополь

россия

египет

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта (ЦПЭ) города Севастополя требований к услугам, предоставленным субъектам МСП в 2023 году, и выявил самые популярные экспортные услуги, сообщает центр."В ходе проверки специалисты РЭЦ проанализировали документы, на основании которых бизнес региона в 2023 году получал услуги ЦПЭ, выявили лучшие практики, специфику договорных отношений с исполнителями, а также особенности взаимодействия при казначейском сопровождении", - говорится в сообщении.Наиболее востребованными услугами ЦПЭ города Севастополя в 2023 году стали поиск иностранного покупателя, международные выставки и бизнес-миссии. В результате оказанных услуг МСП региона впервые вышли на рынки Египта, Азербайджана, Китая и Индии.Кроме того, была проанализирована структура экспорта региона и даны рекомендации по наиболее эффективным методам взаимодействия с потенциальными экспортерами."Город Севастополь обладает высоким потенциалом для развития экспорта, увеличения географии и отраслевой диверсификации. Высокие амбиции экспортеров региона и гибкость в формировании себестоимости продукции позволяют быстро переориентироваться на новые рынки. Так, в 2023 году география экспорта составила 12 стран, а из 40 экспортеров 26 вышли на экспорт впервые", – сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, ее слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240926/servis-1974810539.html

севастополь

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, севастополь, россия, египет, российский экспортный центр (рэц)