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РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе - РИА Новости, 26.09.2024
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12:50 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rets-1974827095.html
РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе
РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе - РИА Новости, 26.09.2024
РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе
Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта (ЦПЭ) города Севастополя требований к услугам,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:50
2024-09-26T12:50
технологии
севастополь
россия
египет
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта (ЦПЭ) города Севастополя требований к услугам, предоставленным субъектам МСП в 2023 году, и выявил самые популярные экспортные услуги, сообщает центр."В ходе проверки специалисты РЭЦ проанализировали документы, на основании которых бизнес региона в 2023 году получал услуги ЦПЭ, выявили лучшие практики, специфику договорных отношений с исполнителями, а также особенности взаимодействия при казначейском сопровождении", - говорится в сообщении.Наиболее востребованными услугами ЦПЭ города Севастополя в 2023 году стали поиск иностранного покупателя, международные выставки и бизнес-миссии. В результате оказанных услуг МСП региона впервые вышли на рынки Египта, Азербайджана, Китая и Индии.Кроме того, была проанализирована структура экспорта региона и даны рекомендации по наиболее эффективным методам взаимодействия с потенциальными экспортерами."Город Севастополь обладает высоким потенциалом для развития экспорта, увеличения географии и отраслевой диверсификации. Высокие амбиции экспортеров региона и гибкость в формировании себестоимости продукции позволяют быстро переориентироваться на новые рынки. Так, в 2023 году география экспорта составила 12 стран, а из 40 экспортеров 26 вышли на экспорт впервые", – сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, ее слова приводятся в сообщении.
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технологии, севастополь, россия, египет, российский экспортный центр (рэц)
Технологии, Севастополь, Россия, Египет, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе

© Фото : Пресс-служба РЭЦ РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе
РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
РЭЦ выявил самые популярные экспортные услуги в Севастополе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта (ЦПЭ) города Севастополя требований к услугам, предоставленным субъектам МСП в 2023 году, и выявил самые популярные экспортные услуги, сообщает центр.
"В ходе проверки специалисты РЭЦ проанализировали документы, на основании которых бизнес региона в 2023 году получал услуги ЦПЭ, выявили лучшие практики, специфику договорных отношений с исполнителями, а также особенности взаимодействия при казначейском сопровождении", - говорится в сообщении.
Наиболее востребованными услугами ЦПЭ города Севастополя в 2023 году стали поиск иностранного покупателя, международные выставки и бизнес-миссии. В результате оказанных услуг МСП региона впервые вышли на рынки Египта, Азербайджана, Китая и Индии.
Кроме того, была проанализирована структура экспорта региона и даны рекомендации по наиболее эффективным методам взаимодействия с потенциальными экспортерами.
"Город Севастополь обладает высоким потенциалом для развития экспорта, увеличения географии и отраслевой диверсификации. Высокие амбиции экспортеров региона и гибкость в формировании себестоимости продукции позволяют быстро переориентироваться на новые рынки. Так, в 2023 году география экспорта составила 12 стран, а из 40 экспортеров 26 вышли на экспорт впервые", – сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, ее слова приводятся в сообщении.
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