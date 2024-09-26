https://ria.ru/20240926/remont-1974829018.html

Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке

Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке - РИА Новости, 26.09.2024

Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке

Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:58

2024-09-26T12:58

2024-09-26T12:58

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные дорожники отремонтировали две крупные магистрали в Луганске и Донецке. На одной из самых оживленных магистралей Луганска протяженностью почти восемь километров обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроили тротуары, отремонтировали люки и нанесли разметку. Кроме того, там разместили остановки общественного транспорта, смонтировали систему освещения и озеленили территорию", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году столичные дорожники реализовали подобный проект комплексного благоустройства на центральной улице Луганска протяженностью 6,7 километра. На площади 37,1 гектара заменили инженерные сети, покрытие тротуаров и проезжей части, изменили организацию дорожного движения, полностью обновили остановки общественного транспорта, сделали детские и спортивные площадки, озеленили территорию. "В Донецке в этом году работы также проводились на одной из центральных и самых протяженных улиц. Она проходит через два района, последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Здесь расположено главное лечебное учреждение города, сейчас столичные специалисты восстанавливают его", - добавили в ведомстве. Как уточняется на сайте, работы в Донецке проходили на всем протяжении улицы — это около шести километров, а также на бульварной части протяженностью более 1,5 километра. Столичные дорожники отремонтировали проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, заменили светофоры, трансбарьерные и пешеходные ограждения, установили остановки, смонтировали систему освещения, а также расширили одну парковочную зону и оборудовали три новые парковки.

https://ria.ru/20240926/moskva-1974823003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганск, донецк, москва, городское хозяйство москвы