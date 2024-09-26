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Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке - РИА Новости, 26.09.2024
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Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке
Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке - РИА Новости, 26.09.2024
Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке
Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:58
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные дорожники отремонтировали две крупные магистрали в Луганске и Донецке. На одной из самых оживленных магистралей Луганска протяженностью почти восемь километров обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроили тротуары, отремонтировали люки и нанесли разметку. Кроме того, там разместили остановки общественного транспорта, смонтировали систему освещения и озеленили территорию", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году столичные дорожники реализовали подобный проект комплексного благоустройства на центральной улице Луганска протяженностью 6,7 километра. На площади 37,1 гектара заменили инженерные сети, покрытие тротуаров и проезжей части, изменили организацию дорожного движения, полностью обновили остановки общественного транспорта, сделали детские и спортивные площадки, озеленили территорию. "В Донецке в этом году работы также проводились на одной из центральных и самых протяженных улиц. Она проходит через два района, последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Здесь расположено главное лечебное учреждение города, сейчас столичные специалисты восстанавливают его", - добавили в ведомстве. Как уточняется на сайте, работы в Донецке проходили на всем протяжении улицы — это около шести километров, а также на бульварной части протяженностью более 1,5 километра. Столичные дорожники отремонтировали проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, заменили светофоры, трансбарьерные и пешеходные ограждения, установили остановки, смонтировали систему освещения, а также расширили одну парковочную зону и оборудовали три новые парковки.
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Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСтоличные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке
Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Столичные дорожники отремонтировали две крупные магистрали в Луганске и Донецке. На одной из самых оживленных магистралей Луганска протяженностью почти восемь километров обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроили тротуары, отремонтировали люки и нанесли разметку. Кроме того, там разместили остановки общественного транспорта, смонтировали систему освещения и озеленили территорию", - говорится в сообщении.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСтоличные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке
Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Столичные дорожники отремонтировали магистрали в Луганске и Донецке
Отмечается, что в 2023 году столичные дорожники реализовали подобный проект комплексного благоустройства на центральной улице Луганска протяженностью 6,7 километра. На площади 37,1 гектара заменили инженерные сети, покрытие тротуаров и проезжей части, изменили организацию дорожного движения, полностью обновили остановки общественного транспорта, сделали детские и спортивные площадки, озеленили территорию.
"В Донецке в этом году работы также проводились на одной из центральных и самых протяженных улиц. Она проходит через два района, последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Здесь расположено главное лечебное учреждение города, сейчас столичные специалисты восстанавливают его", - добавили в ведомстве.
Как уточняется на сайте, работы в Донецке проходили на всем протяжении улицы — это около шести километров, а также на бульварной части протяженностью более 1,5 километра. Столичные дорожники отремонтировали проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, заменили светофоры, трансбарьерные и пешеходные ограждения, установили остановки, смонтировали систему освещения, а также расширили одну парковочную зону и оборудовали три новые парковки.
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