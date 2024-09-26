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Цыбульский рассказал о роли регионов в развитии экспорта

Цыбульский рассказал о роли регионов в развитии экспорта - РИА Новости, 26.09.2024

Цыбульский рассказал о роли регионов в развитии экспорта

Регионы России играют ключевую роль в развитии экспорта, он формирует налоговые доходы в размере 4 триллионов рублей, при этом существует ряд вызовов, с... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:00

2024-09-26T00:00

2024-09-26T00:00

архангельская область

экономика

россия

архангельская область

индия

александр цыбульский

владимир путин

ржд

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Регионы России играют ключевую роль в развитии экспорта, он формирует налоговые доходы в размере 4 триллионов рублей, при этом существует ряд вызовов, с которыми многие экспортеры успешно справляются, сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который является председателем комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт". В ходе заседания под председательством главы государства Владимира Путина речь шла достижениях в экспортной сфере, а также о вызовах для развития экспортно-импортных связей, среди которых - существующие логистические барьеры. Выработка предложений по их преодолению, развитию новых маршрутов и международных транспортных коридоров, в том числе по Северному морскому пути, поиск новых рынков сбыта отечественной продукции – ключевые задачи профильной комиссии Госсовета, которую возглавляет Цыбульский. "Регионы сегодня играют действительно одну из ключевых ролей в развитии экспорта, а экспортная деятельность для многих является бюджетообразующей и оказывает прямое влияние на социально-экономическое развитие. Для экономики регионов экспорт формирует налоговые доходы в размере 4 триллионов рублей (это 23,9% от совокупных налоговых доходов регионов)", – сообщил Цыбульский в своем выступлении. Руководитель профильной комиссии Госсовета добавил, что по итогам 2023 года доля промышленного экспорта с дружественными странами возросла на 15% по сравнению с 2022 годом и достигла почти 80%. "Но надо признать, что общий объем промышленного несырьевого неэнергетического экспорта еще не достиг уровня 2021 года. Сегодня наша задача – этого уровня достичь и, оттолкнувшись от этой точки, идти ускоренными темпами к выполнению вашего поручения по увеличению к 2030 году на две трети несырьевого неэнергетического экспорта по отношению к 2023 году", – сказал Цыбульский, обращаясь к главе государства. Он отметил, что исторически большая часть несырьевого неэнергетического экспорта приходится на дружественные страны, в том числе Индию, Иран, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Китай. Несмотря на сложности в мировых отношениях, торговый оборот с ними продолжает расти. "Условия для ведения внешней торговли изменились, катализатором здесь выступили санкции. Но совершенно очевидно, что это был лишь вопрос времени..., что стагнация европейских рынков в ближайшие десятилетия неизбежно привела бы к необходимости переориентации экспортных потоков. Поэтому сложившуюся ситуацию следует воспринимать скорее как возможность стать первыми на этом пути и в дальнейшем определять правила игры на международных рынках", – подчеркнул глава Архангельской области. Цыбульский также отметил, что большая часть грузов для экспорта зарождается в центральной части России – в Сибири и на Урале, при этом "точки входа" на международные маршруты находятся на юге и на востоке страны. В этой связи губернатор подчеркнул важность координации Севморпути и международного транспортного коридора Север-Юг с внутрироссийскими маршрутами. "Необходима, кроме уже принимаемых решений по расширению Восточного полигона РЖД, увеличению плотности автомобильных дорог в восточной части России, также и координация внутрирегиональной инфраструктуры с проектами перспективных международных транспортных коридоров, в первую очередь Север-Юг и Северный морской путь", – сказал он. Цыбульский отметил также, что комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", которую он возглавляет, призвана стать эффективной площадкой, на которой регионы могут делиться лучшими практиками и совместно обсуждать проблемы, предлагать варианты решения и договариваться о межрегиональном сотрудничестве, что крайне важно для развития экспорта.

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архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, архангельская область, индия, александр цыбульский, владимир путин, ржд